A Piancavallo in 280 per la prima tappa della Hell's Series 2022

Prima tappa per la Hell's Series 2022, la “corsa a ostacoli” che prende spunto dalle prove di fatica dell’addestramento militare. A portare in Friuli Venezia Giulia questo format, è stato un gruppo di appassionati denominato proprio “Hell’s Race”, che dopo una serie di appuntamenti organizzati a Palmanova, Sella Nevea, Osoppo e in Val Resia, ha scelto il polo sciistico di Piancavallo per mettere alla prova la tenuta fisica e mentale dei partecipanti.

"Le "obstacle race" - racconta uno degli organizzatori, Cristian Della Vedova - sono il fenomeno sportivo del momento sicuramente destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni. Gare di corsa prevalentemente in mezzo alla natura, fra boschi, prati e fiumi, dove è richiesto di misurarsi sul superamento di ostacoli e prove fisiche: scavalcare un muro, trasportare una sacca, centrare un bersaglio, arrampicarsi su una corda".

A Piancavallo sono arrivati un 280 da tutta Italia per misurarsi con la Hell's Race, appuntamento fisso negli ultimi 3 anni in Fvg per gli amanti di questa disciplina, molto apprezzata per la varietà di ostacoli e per le location scelte. Un evento che ha richiamato anche un folto pubblico di curiosi che ha seguito e incitato i partecipanti della gara, resa ancora più impegnativa dalla presenza sul tracciato della neve.

Sono stati premiati i primi 3 posti assoluti maschili e femminili, gli age group e i vincitori di altre piccole sfide che hanno contornato la giornata. Per tutti i partecipanti la medaglia e la maglia finisher dell’evento, ma il vero premio che ognuno dei presenti si è portato a casa è la personale soddisfazione per aver superato i propri limiti. "Siamo molto soddisfatti dalla prima data della series - aggiunge Della Vedova - che prevede, per quest'anno, altri 3 appuntamenti. Vedere tantissimi sorrisi alla finish-line della Hell's Race ci ripaga di tutto l'impegno e del lavoro necessario per realizzare un evento di tale portata".

La prossima gara si terrà a Galzignano Terme (Padova) l’8 maggio 2022 prima di tornare in Friuli Venezia Giulia, a Codroipo, con una race a sorpresa a inizio settembre e con a finalissima del 2 ottobre a Palmanova, dove nel 2019 cominciò il cammino della Hell's Race con un migliaio di iscritti.