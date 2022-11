A Pordenone una scuola di danza di eccellenza

Alla Weisong, rinomata scuola di arti marziali cinesi a Pordenone, è nata - in via Prasecco al civico 11/A - per il settore della danza una scuola di eccellenza: un team di professionisti (maestre Denise Zendron e Lisa Mozzon e maestro Liu Yuwei) lavorerà in squadra “per poter permettere agli allievi di intraprendere un percorso di danza strutturato, in modo da fornire gli strumenti necessari per valorizzare le qualità e le doti di ogni atleta in un ambiente sano e familiare".

Il progetto nasce dalla collaborazione intrapresa tra la Weisong e Denise Zendron, maestra diplomata in danza classica ed insegnante della Royal Academy of Dance di Londra dov’è tutor e formatrice degli insegnanti. Ex ballerina ed insegnante diplomata al Teatro alla scala di Milano, oltre ad avere un diploma di maestro coreografo è tecnico federale e giudice di gara per la Fids.

Sabato 19 novembre, la maestra Zendron e il suo compagno Alessandro hanno donato alla Weisong la targa “Opera Ballet Coliseum” con il logo riferito al settore danza.