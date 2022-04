A Ronchi, una giornata dedicata al ciclismo giovanile

Traccia un bilancio positivo il presidente del Pedale Ronchese, Stefano Visintin. Quella dei giorni scorsi, a Ronchi dei Legionari, è stata davvero una stupenda giornata dedicata al ciclismo giovanile.

Le strade della città, ma non solo, visto che le competizioni hanno coinvolto anche alcuni comuni vicini, hanno ospitato la 41esima edizione del trofeo Bcc di Staranzano e Villesse, riservata alla categoria Esordienti, e la terza edizione del memorial Moratti, dedicata agli Allievi.

Due classiche del panorama ciclistico internazionale che hanno accolto le casacche multicolore di qualcosa come 350 ciclisti, ben più del previsto, espressione di società di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, ma anche Slovenia e Croazia.

Due gare, una al mattino e una al pomeriggio, che si sono sviluppare con partenza e arrivo sull'anello dello stadio dedicato ad Alfredo Lucca. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza grandi intoppi. Al mattino, però, la Polizia locale, che ha garantito la massima sicurezza nel corso di tutta la giornata, assieme e a volontari e scorte tecniche, ha dovuto far rimuovere 3 veicoli che, in barba ai divieti, erano parcheggiati lungo le strade coinvolte dalle kermesse.

Una festosa, piacevole e simpatica invasione di ciclisti, ma anche di allenatori, accompagnatori e tanti, tantissimi genitori che, a Ronchi dei Legionari, hanno avuto una bellissima accoglienza ed hanno dato vitalità alla cittadina. Abituata ad eventi sportivi di grande livello, nel ciclismo come in altre discipline sportive.

“Un'ottima organizzazione – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet, presente assieme alla vicesindaco, Paola Conte – che, ancora una volta, rende merito al Pedale Ronchese, società che, da oltre 50 anni, è fucina di giovani talenti e svolge un servizio sociale che è encomiabile. La nostra è una città di sport e lo abbiamo visto anche oggi. Questi eventi rappresentano prima di tutto un riconoscimento per la professionalità e l'impegno delle società sportive che già in passato hanno saputo organizzare con successo manifestazioni a respiro internazionale”.

Al di là delle classifiche, dei primi posti e delle fughe in solitario, ciò che è stato apprezzabile è stato il clima di festa, di condivisione e di amicizia che si è creato tra i protagonisti di una kermesse che per molti sarà per sempre un bellissimo ricordo della propria crescita sportiva. Esperienza, competenza e volontà di affrontare il mondo delle due ruote in ogni sua sfaccettatura, questi i pilastri che guidano da sempre il Pedale Ronchese, squadra di lunga storia e tradizione.