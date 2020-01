A Sappada il Memorial Lorenzo e Mario

Ritorna a Sappada, venerdì 10 gennaio alle 19.30, lungo la pista nera Col dei Mughi, la gara notturna di sci alpinismo “Memorial Lorenzo e Mario”, giunta quest’anno alla sua XV edizione. Organizzato dall’associazione Camosci, il trofeo quest’anno cambia format e prevede un tragitto nuovo: la partenza degli scialpinisti è con doppia risalita e doppia discesa su un tracciato da gigante; per chi, invece, parteciperà con le ciaspe è previsto un giro solo, con l’obbligo di casco e frontale.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.camosci.it e la quota di adesione è di 17 euro. E’ possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara, sul posto, a partire dalle 17.30; la quota, in quel caso, è di 20 euro ed è compreso il pasta party. Al termine della prova si svolgeranno le premiazioni per i primi 10 uomini e per le prime 5 donne che taglieranno il traguardo con gli sci; riconoscimenti ai primi tre classificati (uomini e donne) per chi partecipa con le ciaspe. Durante la serata saranno anche sorteggiati premi per tutti.