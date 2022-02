A Sappada lo slalom speciale Baby-Cuccioli

Si è tenuta ieri, sabato 12 febbraio, a Sappada sulla pista nera Eiben Col dei Mughi la gara di Slalom Speciale Baby-Cuccioli organizzata dallo Sci Cai XXX Ottobre su mandato del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.

La prova ha visto lo svolgimento di una manche per la categoria “Baby” (ovvero nati nel 2012/2013) e due manche per la categoria “Cuccioli” (ovvero nati nel 2010/2011). I giovani atleti hanno dovuto superare 34 porte lungo il tracciato che partiva da 1.290 metri per arrivare a 1.210 metri, con un dislivello quindi di 80 metri.

Sono stati 169 gli iscritti totali, 70 femmine e 99 maschi, appartenenti a 11 diverse società sportive regionali. Grande la soddisfazione per lo storico sodalizio triestino che quest’anno ha organizzato anche il GP Italia a Tarvisio dal 17 al 20 gennaio. Da normative vigenti la gara e le premiazioni si sono svolte senza pubblico, ma è stata comunque forte l’emozione tra i partecipanti dei diversi club.

In casa XXX Ottobre si festeggiano nella categoria Cuccioli il secondo posto di Giorgia Pasquini Calligaris (U11) e il quarto di Sara Grassi e di Axel Celant (U12), mentre nella categoria Baby è salita sul gradino più alto podio Veronica Vialmin (U10).

CLASSIFICA COMPLETA:

Under 11 Cuccioli 1 femminile (15 atlete totali)

1 posto Letizia Callea - Sci Club 70

2 posto Giorgia Pasquini Calligaris - Sci CAI XXX Ottobre (1.04.10)

3 posto Beatrice Zanlungo - SC Sappada (1.05.56)

4 posto Vita Casamassima - Bachmann Sport College (1.05.80)

5 posto Noa Albano - Bachmann Sport College (1.07.82)

Under 11 Cuccioli 1 maschile (30 atleti totali)

1 posto Francesco Calignano - Sci Club 70 (1.02.81)

2 posto Luca Marchesin - SC Pordenone (1.03.54)

3 posto Lupo Casamassima - Bachmann Sport College (1.05.15)

4 posto Tiziano Callea - Sci Club 70 (1.05.73)

5 posto Federico Perco - Sci Club 70 (1.06.58)

Under 12 Cuccioli 2 femminile (27 atlete totali)

1 posto Matilde Breusa - SC Sappada (1.00.22)

2 posto Vittoria Reverdito - Bachmann Sport College (1.01.49)

3 posto Anna Maronese - SC Pordenone (1.01.56)

4 posto Sara Grassi Sci - CAI XXX Ottobre (1.01.72)

5 posto Emilia Fortunato - SC Sappada (1.02.47)

Under 12 Cuccioli 2 maschile (25 atleti totali)

1 posto Christian De Prato - SC Sappada (1.00.94)

2 posto Tommaso Dagri - SK Devin (1.02.04)

3 posto Leonardo Zanitzer - Sci CAI Monte Lussari (1.02.80)

4 posto Axel Celant - Sci CAI XXX Ottobre (1.04.14)

5 posto Riccardo Comelli - SC Sappada (1.04.70)

Under 9 Baby 1 femminile (8 atlete totali)

1 posto Isabel Billiani - Sci Club Monte Lussari (31.61)

2 posto Giulia Paravia - Sci Club Monte Lussari (34.02)

3 posto Veronica Benedetti - SC Sappada (35.52)

4 posto Beatrice Marton - SC Sappada (36.21)

5 posto Benedetta Cucarich - Sci Club 70 (36.65)

Under 9 Baby 1 maschile (19 atleti totali)

1 posto Marco Chinazzi - SC Pordenone (30.11)

2 posto Tiziano Luppi - Sci Club 70 (30.97)

3 posto Giuseppe Cavaliere - SC Pordenone (32.76)

4 posto Alessandro Bigot - SC Sappada (33.15)

5 posto Jacopo De Campo - Sci Club Monte Lussari (33.67)

Under 10 Baby 2 femminile (20 atlete totali)

1 posto Veronica Vialmin - Sci CAI XXX Ottobre (29.83)

2 posto Cristina Zorzetto - Sci Club 70 (30.22)

3 posto Vittoria Venier - SC Pordenone (31.20)

4 posto Carolina Jakominic - Sci Club 70 (31.79)

5 posto Ludovica Bressan - Bachmann Sport College (32.01)

Under 10 Baby 2 maschile (25 atleti totali)

1 posto Jacopo Moroldo - Bachmann Sport College (29.45)

2 posto Cesare Peruzzetto - SC Pordenone (30.38)

3 posto Tiziano Sartogo - Bachmann Sport College (31.25)

4 posto Christian Budin - Sci Club 70 ((31.94)

5 posto Giacomo Fabris - Sci CAI Monte Lussari (32.19)

Nella classifica per società salgono sul podio Sci Club 70 davanti a SC Pordenone, SC Sappada, Bachmann Sport College e Sci CAI XXX Ottobre.

La giuria era composta dal Delegato tecnico C. Ceccon, dall’Arbitro T. Veritti e dal Direttore di gara M. Dambrosi. I tracciatori sono stati A. Corò e M. Marocco, mentre l’apripista A. Setten. Fondamentale l’aiuto degli sponsor per l’organizzazione della manifestazione: CMG srl e Vitalini Performance Ski Wear.

"Siamo molto orgogliosi di essere parte attiva nell’organizzazione di gare importanti in Friuli Venezia Giulia. L’entusiasmo e l’emozione dati dal Grand Prix Italia FIS del mese scorso ci hanno dato la carica per organizzare la gara anche per i più piccoli. È ovviamente una dimensione diversa, ma non per questo meno coinvolgente. Poter stare vicino ai bambini e alle bambine che sono all’inizio del loro percorso atletico è una responsabilità ma anche un onore. Complimenti a loro che si mettono in gioco e grazie a tutti i miei collaboratori per l’impegno e la professionalità", ha dichiarato Stefano Marchesi, presidente dello Sci CAI XXX Ottobre.