A Spilimbergo grande festa per il Baskin

Oltre che la finale interregionale di baskin, quello di Spilimbergo è stato un banco di prova veramente importante per le due squadre regionali che si affacciavano al loro primo vero test nazionale.

Per lo Zio Pino Baskin Udine è stata una vera e propria sorpresa positiva: solo un pizzico di sfortuna non gli ha permesso di fare il colpaccio. Ricordiamo che nel Veneto si pratica il baskin da oltre 10 anni mentre in Friuli, tenendo presente la pandemia, solamente da qualche mese.

La prima gara vedeva opposti il Karibu di Montecchio Maggiore e lo Zio Pino Baskin Udine e tutto si è deciso all’ultimo secondo: il numero “2” della squadra friulana ha nelle mani il pallone della vittoria, un suo tiro da tre punti realizzato vale il passaggio alla finale del pomeriggio. Sul 67 a 65 per i veneti, scocca il tiro, la palla ruota sul ferro e nel disappunto di tutti (dalla parte friulana) esce. Il risultato rimane invariato e porta alla vittoria il Karibu.

L’impatto della gara era stato decisamente negativo per lo Zio Pino, i parziali iniziali non erano favorevoli, ma con l’andar del tempo, prese le misure degli avversari, per gli udinesi c’è stato un progressivo avvicinamento ai veneti, nel quarto periodo di gioco c’è stato un testa a testa con l’epilogo appena descritto, si può dire con assoluta certezza che la prima gara della giornata è stata in pratica la vera e propria finale.

Nulla da fare, nell’altra semifinale, per il Tolmezzo Baskin che opposto al Gsa Vicenza ha subito una netta sconfitta, 99 a 63. Nella finalina per il terzo posto tra lo Zio Pino e il Tolmezzo, dopo due tempi abbastanza equilibrati, lo Zio Pino si scatena nel terzo periodo e conquista meritatamente il terzo gradino del podio.

Il risultato finale è di 65 a 42 per gli udinesi. Nella finalissima tra Karibu e Vicenza dopo un primo tempo equilibrato (52 a 47), nel secondo il Montecchio prende il largo e va a vincere in souplesse per 99 a 74.

Ecco i risultati: Karibu Montecchio Maggiore - Zio Pino baskin Udine 67 a 65; Gsa Vicenza – Tolmezzo Baskin 99 a 63. Finale 3o 4o posto Zio Pino baskin Udine - Tolmezzo Baskin 65 a 62; finale 1o 2o posto Karibu Montecchio Maggiore - Gsa Vicenza 99 a 74.

Il Karibu di Montecchio Maggiore sarà tra le protagoniste delle finali nazionali del torneo della Ripresa che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro il 18 e 19 di dicembre. L’organizzazione è stata affidata al comitato Baskin del Friuli Venezia Giulia.