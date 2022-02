A Tarvisio la festa transfrontaliera dello sci isontino

L'appuntamento per tutti gli appassionati dello sci e dello snowboard del territorio isontino si sta avvicinando.

Domenica 20 febbraio, la pista Priesnig D di Tarvisio ospiterà la 18esima edizione dei Campionati transfrontalieri di sci alpino tra Gorizia e gli amici del limitrofo goriziano sloveno.

Sarà una grande festa degli sport invernali con ospite speciale lo snowboarder azzurro e olimpico, il goriziano Michele Godino che farà da apripista alla competizione. La gara promozionale (internazionale ad invito), organizzata dallo Sci Club Due di Ronchi dei Legionari, dal team velico Barraonda e, da parte slovena, da GADS di Nova Gorica, si svilupperà su un tracciato di slalom gigante (anche snowboard) con la formula “Open”. Al termine si terranno le premiazioni direttamente al parterre della pista con la proclamazione dei campioni “Goriziani 2022” e la consegna del “Trofeo Franco Trodella”.

Quest'anno l'evento può contare sulla prestigiosa partnership con GO! 2025 Nova Gorica/ Gorizia, capitale europea della cultura che abbinerà ai soliti premi il Borderless Skiing Award, ovvero un trofeo quadriennale per il primo assoluto femminile e maschile e per la prima squadra. Il premio sarà rimesso in palio ogni anno fino al 2025 e rimarrà nelle mani di chi, in queste quattro edizioni, avrà vinto il maggior numero di volte. Non mancheranno poi i ricchi gadgets offerti dai vari prestigiosi partner dei Transfrontalieri 2022.

Il programma prevede la partenza della gara alle 10 a cui si aggiunge anche la competizione international open “Trofeo A. Visintini” dedicata ai disabili e aperta a tutte le società regolarmente iscritte alla Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) con la partecipazione delle nazionali italiana e austriaca.

Ci si può iscrivere entro le 12 di giovedì 17 febbraio, inviando una mail a bruno_go@yahoo.it mentre per la gara disabili entro le 17.30 di venerdì 18 febbraio, scrivendo a sciclubdue@gmail.com. Pur essendo una gara promozionale è obbligatorio l'uso del casco e la visita medica non agonistica.

I Campionati Provinciali Transfrontalieri di sci alpino e snowboard 2022 hanno ottenuto il Patrocinio della Regione, del Coni, dei Comuni di Gorizia, Nova Gorica, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e PromoTurismoFvg.

