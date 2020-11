Aida Thiam e Anta Seye all'AfroBasket Under 18

Parquet di enorme prestigio. A livello giovanile, il più importante del continente africano. Fra le stelle dei campionati femminili Fiba AfroBasket Under 18 ci saranno anche Aida Thiam e Anta Seye, atlete classe 2002 in forza alla Libertas Basket School Udine. Dall’1 al 10 dicembre le due giocatrici arancioni saranno al Cairo, in Egitto, per dare compimento ad un sogno: difendere sul parquet i colori del proprio Paese, il Senegal.

Preludio alla gloriosa rassegna, il raduno in programma a Dakar agli ordini di coach Ousmane Diallo. Le cestiste LBS raggiungeranno la sede del ritiro con un volo in partenza giovedì 19 novembre. Il rientro in Friuli è invece fissato al termine del torneo, fra 10 e 11 dicembre.

La società Libertas Basket School desidera esprimere il proprio orgoglio per il grande traguardo raggiunto da Aida e Anta, un risultato ottenuto anche grazie alla preziosa collaborazione da parte dell’Assessore alla Sanità del Comune di Udine Giovanni Barillari e dell’assistente sociale Dott.ssa Pinzani, attori in grado di sbrogliare l’iter burocratico legato a questa speciale incombenza.