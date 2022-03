Al via il campionato regionale di Baskin

Con il salto a due tra Chioran dei K-ros Over e Chenic del Bazinga Trieste effettuato dagli arbitri Prelz e Maggiore è scattato il campionato regionale di baskin. Prime a partire sono le squadre nel girone “Gold”, quello che darà alla vincente la possibilità di proseguire il percorso per le finali nazionali. A ospitare l’evento, dopo due anni di attesa causa pandemia, è stata la cornice del PalaMarson di Pasiano di Pordenone.

Per i Bazinga Baskin Trieste il campionato è iniziato nei migliori dei modi. La compagine triestina, guidata da coach Giulio Pituzzi, si è imposta per 50 a 41 sui padroni di casa del K-Ros Over di Pasiano di Pordenone. I giuliani partono contratti contro i meno esperti K-Ros Over di coach Enrico Mirandola, ma vengono trascinati dal duo Delfini-Cante (23 punti in due) in attacco, chiudendo in vantaggio il primo quarto di 7 punti.

Nella ripresa si concretizza l'allungo dei giuliani, in particolare con Andreassich (4), Lenardon (4), Ravanetti (8) e il solito precisissimo Cante. Coach Pituzzi non lesina, però, i complimenti verso gli avversari, in particolare per l'entusiasmo e l'impegno espressi. Abile coach Miradola nell'utilizzo dei numeri 3, vera spina nel fianco della difesa dei Bazinga. Nota di merito, tra i “Bazingueiros”, per il promettente esordio delle due playmaker, Petra Papais e Alessia Chenich, ma anche del “moto perpetuo” Corrado Rovis. Da segnalare per i K-ros Over i 15 punti di Sergio Ros e i 6 di Alessandra Bariviera.

Nel secondo incontro si sono affrontati lo Zio Pino “1” Udine e l'Interclub Muggia, all'esordio nel campionato di baskin. I friulani, dopo qualche difficoltà iniziale, hanno dilagato fino all'89 a 42 finale. La partenza muggesana ha sicuramente sorpreso gli avversari, con i rivieraschi che terminano il primo quarto con lo scarto di una sola lunghezza. La risposta della Zio Pino è però “feroce” con un netto dominio nel secondo quarto, grazie in particolare alla precisione dei numeri 2 e 3. La maggiore esperienza dei ragazzi guidati da Matteo Cude permette loro di controllare il match fino alla fine. Da segnalare anche un fortunoso buzzer beater, al termine del terzo quarto, di Stefano Andriola da centrocampo, ma come si sa, la dea bendata aiuta gli audaci. Per Muggia un esordio difficile contro la compagine più attrezzata del torneo, ma la voglia e la possibilità di rifarsi non mancheranno.

Per gli udinesi ottime le prove di Giacomo Danelone 18 punti e Giacomo Franzin 13, mentre per i muggesani si segnalano i 12 punti di Filippo Monticolo e i 9 di Gianluca Grizon. Il prossimo appuntamento sarà il 20 marzo al Palasport di Aquilinia in piazzale Meneguzzato a Muggia dove si affronteranno nel derby giuliano alle 9.30 i Bazinga Trieste e l’Interclub Muggia, a seguire ci sarà l’incontro tra i K-Ros Over e lo Zio Pino “1”.

I risultati della prima giornata: K-Ros Over – Bazinga Ts 41 a 50; Zio Pino “1” – Interclub Muggia 89 – 42.

La classifica: Bazinga Ts e Zio Pino “1” 2 punti, K-Ros Over e Interclub Muggia 0 punti.