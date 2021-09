Al via la stagione della Ginnastica Gemonese

Partirà il 20 settembre la stagione 2021/2022 della Ginnastica Gemonese. Anche quest’anno si è cercato di agevolare i gruppi base (nuovi e vecchi iscritti), ma anche di premiare e dare impulso al settore agonistico.

Ci spiega il Presidente Andre Marzona: “Nel settore agonistico, dopo i successi ottenuti alle gare nazionali Silver di Rimini in giugno, si è ritenuto di aumentare le ore di allenamento di alcuni gruppi, per migliorare le prestazioni degli atleti e permettergli di arrivare preparati alle Gare Gold di questo secondo semestre”.

“Nei gruppi base, dopo il boom d’iscrizioni nei corsi estivi, si è pensato di poter permettere iscrizioni anche solo trimestrali, per venire incontro a chi non se la sente di prendere subito un impegno annuale. Ci si potrà iscrivere anche solo per un trimestre e poi decidere cosa fare il trimestre successivo. Il nuovo direttivo che si è insediato a settembre di un anno fa, anche a causa delle problematiche Covid, ha disposto le iscrizioni online, e aumentato la possibilità di contatti telefonici e via mail, ma anche sulle nostre piattaforme social. Tutte le informazioni per contattare la società sono reperibili sul sito della Ginnastica Gemonese”.