Alberto Paoletti vicecampione italiano U17 di spada

Alberto Paoletti della Scherma Vittoria di Pordenone ha conquistato il secondo posto nella prova di spada Under17 ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani che si sono aperti ieri a Catania. L’allievo del Maestro Mihail Banica ha dovuto cedere il passo in finale per 15-10 a uno dei talenti più brillanti della scherma azzurra, Matteo Galassi di Cervia che da Cadetto ha appena vinto il bronzo europeo nella categoria Giovani.

La giornata da incorniciare per il giovane atleta pordenonese è iniziata subito alla grande con un percorso netto nella fase a gironi che gli ha permesso di issarsi al terzo posto nel seeding dell’eliminazione diretta. Nel primo assalto alle 15 stoccate è arrivata una vittoria (15-8) sul Edoardo Sfondrini di Bresso, bissata subito dopo dal successo sull’astigiano Ettore Leporati per 15-11. Nel tabellone dei 16 Alberto Paoletti ha superato il padrone di casa, il catanese Stefano Santangelo, per 15-12, mentre nei quarti ha disposto agevolmente del romano Lucio Puliti (15-7). L’ultimo scoglio per arrivare a giocarsi il titolo tricolore è stato Dario Benetti di Treviso e anche in questo frangente è arrivata una vittoria piuttosto netta, 15-10. Il match di finale, come detto, ha visto il successo del nazionale azzurro Galassi.

La trasferta catanese per Alberto Paoletti prosegue oggi con la prova Under20 per la quale ha acquisito il pass grazie ai risultati ottenuti nelle prove di qualificazione che si sono disputate nel corso della stagione.

Ritornando alla gara di ieri, erano quattro gli altri atleti regionali in gara nella spada: Leonardo Pitticco dell’ASU Udine ha chiuso al 31. posto, in 68a posizione si è classificato Jacopo Convertini delle Lame Friulane, mentre non hanno superato la fase a gironi Agostino Castelli di San Giusto Scherma Trieste (107) e Giovanni Marziani del Club Scherma Pordenone (133).