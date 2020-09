Aldo Moro protagonista alla Rosetta Trail Run

Nel chilometro Verticale della quarta edizione della Rosetta Trail Run, svoltasi nel comprensorio del Primiero in Provincia di Trento, gara di corsa in montagna in salita, ottima performance delle ragazze del Team Aldo Moro Paluzza che conquistano il quarto posto con Maria Dimitra Theocharis e il settimo con Caterina Bellina.

Podio straordinario che ha visto primeggiare la campionessa svizzera Victoria Kreuzer davanti alla pluricampionessa mondiale Antonella Confortola e all’azzurra Valentina Belotti. Quindi, il quarto posto di Maria Dimitra va visto con grande apprezzamento guardando anche il distacco dalla vetta che è di soli 2’46” in più di un’ora di gara e che il distacco dal terzo gradino del podio è di 53”. Completa il successo del sodalizio di Paluzza, il 15° posto della bellunese Angela De Poi.