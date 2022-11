Artistica, Christian Stefanutti campione interregionale

Sabato a Padova si sono svolti i Campionati Interregionali Gold di Ginnastica Artistica. La Società Ginnastica Gemonese era presente con tre atleti delle categoria Junior 2 ( 15 e 16 anni). Christian Stefanutti, con un ottimo esercizio alle Parallele ha vinto il titolo interregionale, guadagnando il pass diretto alla fase nazionale, riservato ai primi tre. Ha inoltre ottenuto un ottimo 6° posto al Volteggio.

Anche Nicholas Goi ha svolto una buona gara, piazzandosi quinto al Volteggio e alle Parallele, sesto al cavallo con maniglie e 12esimo al Corpo Libero.

Cristian Ippoliti nonostante un forte mal di schiena ha eseguito un discreto esercizio agli Anelli Classificandosi decimo.

Gli atleti in gara per questa categoria erano ben 32 e i buoni piazzamenti ottenuti dai ginnasti Gemonesi fanno ben sperare per ulteriori ammissioni alla fase nazionale che si svolgerà a Fermo il 20 novembre. Bisognerà aspettare i risultati delle altre zone tecniche. 18 per ogni categoria e attrezzo saranno gli atleti ammessi da tutta Italia.

Sono grandi risultati per una piccola realtà di paese dove palestra e attrezzature non sono ancora all’altezza per questo alto livello, nonostante l’impossibilità di allenarsi in strutture più attrezzate le soddisfazioni non sono mancate.