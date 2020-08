Assoluti di Enduro, Macoritto e Fabris sul podio

Il caldo e la polvere hanno caratterizzato l’appuntamento del fine settimana, con gli Assoluti d’Italia di enduro, andato in scena a Carsoli (L'Aquila). Il massimo campionato tricolore si conferma di altissimo livello, con la presenza nella gara abruzzese di tre piloti iridati nel 2019, i britannici Freeman e Holcombe e il francese Larrieu.

Tre giri del percorso con tre diverse prove speciali, hanno messo a dura prova piloti e mezzi. Inizio gara con l’Enduro Test, per proseguire con la prova estrema, entrambe allestite in una zona montana con un classico terreno di sottobosco, alternato ad un fondo di pietre. Terza prova cronometrata la Cross Test, preparata su un vasto prato, con tratti di terreno con pietre, secco e polveroso.

Protagonisti nella prova abruzzese i piloti del Moroclub Manzano, con Riccardo Fabris che centra la vittoria la domenica conquistando la classe Youth. Il pilota in sella alla Fantic 125 del Jet Racing, conquista il primo posto del Trofeo Eleveit dedicato ai giovanissimi degli Assoluti d’Italia di Enduro 2020.

Doppio podio per Lorenzo Macoritto nella classe Junior, con la Beta 250 2T del Team Boano. Il pilota di San Daniele in netta ripresa dopo l’infortunio patito al ginocchio la scorsa stagione, chiude al secondo posto nella gara del sabato e terzo la domenica. Da segnalare la sua straordinaria prestazione con il miglior tempo assoluto nella seconda prova Cross Test della domenica, di buon auspicio per i due appuntamenti iridati di settembre, che vedranno al via l’alfiere del Motoclub Manzano.

Tra i piloti regionali da segnalare l’ottimo terzo posto per il triestino Alessandro Battig su Honda Red Moto del Team Specia, nella gara della domenica. Il portacolori del Motoclub Trieste, consolida la terza posizione in campionato nella classe 450. L’avianese delle Fiamme Oro Maurizio Micheluz, conquista eroicamente la terza posizione alla domenica nella classe 250 2T su Husqvarna, dopo la lussazione della spalla durante l’allenamento. Il Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro, riprenderà dopo una lunga pausa estiva il 3-4 ottobre a Darfo Boario Terme (Brescia).