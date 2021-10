Avvicinamento al tennis con Sweet Team Aniad Fvg

Il diabete teme chi fa sport. E’ questo il motto dell’associazione Sweet Team Aniad Fvg, da anni impegnata per favorire la pratica sportiva tra le persone che soffrono di diabete. Sabato 9 ottobre, dalle 15 alle 18, al Tennis Club di Fagagna, andrà in scena il primo appuntamento del genere sul territorio, pensato per avvicinare all'attività del tennis, uno sport che tiene in allenamento il cuore e tutti i muscoli del corpo.

“Il movimento è fondamentale per preservare lo stato di salute. Per questo è prevista in contemporanea anche una camminata fra le splendide colline di Fagagna e la possibilità di fare attività fisica nel parco attiguo all'impianto”, spiegano dallo Sweet Team.

L’associazione nasce nel 2012 per rispondere al bisogno delle persone con diabete, ma anche ai familiari, di poter praticare qualsiasi sport conoscendo le strategie indispensabili per gestire al meglio le glicemie e trarne il massimo beneficio. Lo sport come benessere, salute e prevenzione delle complicanze che una patologia complessa come il diabete può presentare se sottovalutata.

Decisiva l'idea di Elena Rosso, infermiera presso l'ambulatorio Diabetologico di San Daniele del Friuli, che assieme all'associazione ha coinvolto Lizzi Giorgio e Mauro Comello, responsabili del Tennis Club.

Saranno messe a disposizione le strutture, ma anche racchette e palline per i neofiti che desiderano avvicinarsi a questo sport, ma saranno benvenuti anche i giocatori che già lo praticano. Grazie all'affiancamento di medici diabetologi, infermiere e dietiste le persone con diabete possono imparare a utilizzare lo sport come "farmaco gratuito" per prevenire le complicanze del diabete.

“Ringraziamo l'amministrazione Comunale di Fagagna per aver patrocinato questo evento, dimostrando di aver capito quanto sia importante sostenere le persone che desiderano stare bene praticando sport e supportare le strutture sportive, come i campi da tennis anche al coperto, perché permettono la frequenza e la costanza nella pratica sportiva durante tutto l'anno”.

L'evento in caso di maltempo sarà rinviato.