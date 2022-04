Baskin, a Tolmezzo sfide all'insegna dell'equilibrio

Si sposta a Tolmezzo il concentramento del campionato di Baskin girone Silver. Nel palazzetto di viale Aldo Moro si è disputata la terza giornata d’andata. Due incontri equilibratissimi entrambi terminati sul filo di lana: nella prima gara i padroni di casa del Tolmezzo battono lo Zio Pino “3” per 47 a 45, mentre un tonico Zio Pino “2” toglie l’imbattibilità all’Energy Baskin per 56 a 53.

Il Tolmezzo rialza la testa ma non è stato facile, lo Zio Pino “3” ha lottato fino alla fine. I carnici partono bene sospinti da un Cescutti (18) “monstre”; nel secondo quarto la squadra udinese reagisce e proprio allo scadere con Galluccio trova il vantaggio. Punto a punto anche nel terzo periodo; Moriante dà il vantaggio al Tolmezzo, proprio nelle battute finali. L’ultimo periodo è stato decisamente emozionante, con le coronarie dei numerosi tifosi messe a dura prova, con due tiri liberi di Tamigi gli “arancio” di casa si portano in vantaggio, nell’ultima azione, Udine ha la palla del sorpasso, il pallone trova il ferro del canestro ma non entra e la gara finisce con la vittoria dei padroni di casa.

Nella seconda sfida l’Energy Baskin parte a razzo (15 a 0) e lo Zio Pino “2” stenta a ritrovarsi visto che presenta due nuovi “5”. Nel momento in cui gli udinesi trovano le giuste misure, la forbice si assottiglia. Marti (10), Feruglio (15) e Di Giusto (5) mettono a segno i punti del sorpasso e completano la rimonta, ma l’Energy Baskin non si arrende e Bornacin (14), Mizaro (10) e Nosella (10) tengono vicine le due squadre. Nel finale un tiro libero di Feruglio e un canestro da due di Marti chiudono la gara.

Bravi i due arbitri Faorlin e Spessotto: aver diretto due gare così tirate non è stato facile. I complimenti vanno anche al Baskin Tolmezzo per aver organizzato in modo impeccabile questo concentramento.

I Risultati: Tolmezzo Baskin – Zio Pino “3” 47 – 45, Zio Pino “2” – Energy Baskin 56 – 53. La Calssifica: Energy Baskin 7, Carpe Diem 6, Zio Pino “2” e Tolmezzo Baskin 4, Zio Pino “3” 3.