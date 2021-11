Baskin, il Torneo della Ripresa fa tappa al Pala Gesteco

Domenica 7 novembre a Cividale del Friuli, al Pala Gesteco, si gioca dalle 9.15 il ritorno del Torneo della Ripresa di baskin.

Gare che saranno determinanti in quanto le prime due delle tre squadre che vi partecipano andranno a disputare, il 21 novembre, la fase interregionale con il Veneto a Spilimbergo, dalla quale la vincente disputerà le finali nazionali del 18 e 19 dicembre.

Sarà un momento decisivo di questo torneo che, per la prima volta, ha visto la Regione cimentarsi in questo gioco, simile al basket ma con regole che mettono sullo stesso piano i normodotati e disabili.

La curiosità dovrebbe essere un buon incoraggiamento per seguire una mattinata tutto-baskin, vedere giocare e lottare 12 giocatori (in campo ci sono sei giocatori per squadra) con sei canestri, aree di gioco off limits, solo per giocatori “1” e “2”, tutto con regole che si incrociano con il basket normale e quello baskin, tutto perciò da scoprire.

Intanto la classifica vede lo Zio Pino Baskin Udine a 6 punti, il Baskin Tolmezzo a 4 punti e il Bazinga Trieste a 2 (la vittoria vale 3 punti, la sconfitta 1), grazie questi risultati: Zio Pino Baskin UD – Bazinga Ts 66 – 29, Bazinga Ts – Baskin Tolmezzo 40 – 51, Zio Pino Baskin UD - Baskin Tolmezzo 44 – 28.

A Turriaco è stata una bella festa, vincitori, vinti e pubblico a seguire le gare, con canestri da due, da tre, fatti da tutti i numeri (ogni giocatore ha un numero che determina il grado di handicap), e chi sarà al palaGesteco a Cividale potrà farsi un’idea concreta di questa novità di nome Baskin.