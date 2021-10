Baskin, successo per il Torneo della Ripresa

Zio Pino Baskin Udine fa bottino pieno al “Torneo della Ripresa”.

Ecco i risultati delle gare della prima giornata della fase regionale che si sono disputate al PalaMarson di Turriaco: Zio Pino Baskin UD – Bazinga Ts 66 – 29; Bazinga Ts – Baskin Tolmezzo 40 – 51; Zio Pino Baskin UD - Baskin Tolmezzo 44 – 28.

E' stata una vera festa dello sport inclusivo dove tutti si son divertiti, anche se hanno dato anima e corpo per vincere, di fronte a un folto e numeroso pubblico che ha quasi riempito il palazzetto dello sport, presenti anche delle delegazioni di oltre confine arrivate da Lubjana, Vipacco e Nova Gorica a vedere questo sport che sta cercando di affermarsi anche nella vicina Slovenia, e con uno speaker di serie “A” Gabriele Zamparo per tutti Gaso.

Nella prima gara Zio Pino Baskin è partito di slancio creando subito un buon margine di vantaggio, controllando senza problemi gli avversari triestini. Combattuta la seconda sfida che ha visto i triestini portarsi in vantaggio poi il recupero del Baskin Tolmezzo che alla fine la spunta. Il derby friulano è stato intenso, l’esperienza di Zio Pino alla fine l'ha portato a una vittoria non semplice.

Domenica 7 novembre al PalaGesteco di Cividale ci saranno le rivincite, che decreteranno la classifica finale che porterà le prime due squadre a disputare, il 21 novembre, la fase interregionale con il Veneto a Spilimbergo, dalla quale la vincente disputerà le finali nazionali del 18 e 19 dicembre.

Intanto questa prima uscita in terra isontina/bisiaca ha fatto vedere ai dirigenti e soprattutto ai giocatori del Carpe Dien Baskin (NBI – Nuova Basket Isonzo) come si gioca in partite di buon livello tecnico, prossimamente ci sarà l’esordio di questa squadra che si pensa potrà disputare già dal prossimo anno sportivo competizioni e tornei di carattere regionale.