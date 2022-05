Baskin, trasferta a Lubiana per Udine e Trieste

Il campionato 2022 di Baskin del Friuli Venezia Giulia, raggruppamento Gold, si è concluso questa domenica con la sfida di recupero della terza giornata di andata (la gara fu rinviata per Covid) tra Zio Pino Udine e Bazinga Trieste.

Nonostante Udine fosse già matematicamente certa del primo posto in classifica (e pronta quindi ad avanzare alle fasi nazionali), si è trattato di una sfida importante, perché le due compagini hanno ‘esportato’ la disciplina nella vicina Slovenia. Più precisamente, è stata la palestra del Liceo classico episcopale di Lubiana a ospitare la partita.

Le squadre hanno potuto giocare senza la Spada di Damocle del risultato finale, visto che i friulani erano comunque sicuri del primo posto nel girone e i triestini del secondo. Largo il successo finale per lo Zio Pino, 101 a 57, frutto di una buona partenza di Andriola e compagni che conquistano il primo quarto, terminato 25 a 18. Mattatore della frazione iniziale, tra gli udinesi, Michele Bobbo con 6 punti, mentre tra i triestini a bruciare le retine è il solito bomber Giuliano Cante (6 punti).

Nel secondo quarto i friulani aumentano il vantaggio, 20 a 13 il parziale. Per lo Zio Pino incontenibile David Nicoletti, autore di 6 punti, mentre tra i Bazinga Cante porta in dote altri 6 punti. Il riposo grande ricarica le pile più ai friulani che ai giuliani, tanto che la frazione vede la Zio Pino siglare ben 32 punti; sugli scudi ancora una volta Nicoletti, coadiuvato da Riccardo Tiburzio. Per i triestini ancora una volta è Cante a recitare la parte del protagonista, ma nel finale della frazione va a segno per due volte anche Alice Lenardon. L'ultimo quarto è ancora una volta all'insegna di Udine, 24 a 12 il parziale per i friulani. Nel quarto conclusivo a fare la differenza per la squadra in testa sono in particolare i veloci ed atletici numeri 5, mentre tra i giuliani da segnalare i 4 punti di Corrado Rovis ed ancora il bomber Cante che aumenta il suo già consistente bottino personale con altri 4 punti.

Udine conferma quindi di essere la prima forza regionale, con un percorso perfetto, fatto solo di vittorie, che li lancia alla prossima combattuta fase nazionale.