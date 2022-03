Baskin, Turriaco tiene a battesimo il girone Silver

Con il salto a due tra i lunghi di Energy Baskin e Zio Pino 3 è iniziato a Turriaco il campionato di baskin del girone Silver.

Un primo dato: il colpo d’occhio del palaMarson, quasi sold-out, con tifo e cori a sostegno dei 56 giocatori che sono scesi in campo. Hanno giocato tutti e, come ciliegina sulla torta, il simpatico intervento dei due ‘triestini simpatici’ Maxino e Uolter che hanno fatto ridere con le loro performance il pubblico presente.

Parlando delle partite, nella prima l'Energy Baskin ha saputo avere ragione dello Zio Pino 3 per 61 a 38. Non tragga in inganno il risultato: l’inizio è stato a favore dei veneti che hanno piazzato subito un 8 a 0; poi, nel secondo quarto, hanno subito la rimonta dei ragazzi di Mirco Floreani: al riposo lungo il vantaggio era in favore dei friulani, ma di un’inezia 19 a 17. Anche nel terzo periodo l'equilibrio è rimasto costante, nonostante i veneti siano riusciti a mette il naso avanti e finire il periodo con un +6 di vantaggio. Nell’ultima frazione, quella decisiva, si sono messi in mostra i ragazzi e le ragazze con i ruoli da 1, 2 e 3, che hanno messo le ali ai piedi dando la svolta decisiva che ha permesso una vittoria con largo margine.

Come vuole la filosofia di questo sport che responsabilizza tutti i ruoli, i ragazzi dell'Energy Baskin hanno saputo nei momenti importanti essere precisi per il break decisivo.

Nella seconda gara i padroni di casa del Carpe Diem hanno avuto ragione dello Zio Pino 2 per 70 a 33. Questa gara è stata determinata delle ottime prove dei numeri 2 e 3 dei padroni di casa che sono stati molto precisi, determinando già dalle prime battute il break che diventerà decisivo. Wayer e Bonanno hanno trovato preziosi canestri mentre dalla parte friulana Floreani e Pecile hanno risposto, ma non è stato sufficiente per restare attaccati agli avversari che, spinti dalla tifoseria, hanno ampliato il vantaggio, mentre Giuseppin con due triple ha reso meno pesante il divario tra le squadre.

Buona la prima per gli arancio del Carpe Diem che sfoggiavano le nuove casacche con gli sponsor Boato Monfalcone e Percorso Sicurezza, presenti sugli spalti a incitare i ragazzi. La cosa più bella è stata, alla fine delle due gare, l’abbraccio tra tutti i giocatori, vincenti e sconfitti, a dimostrazione che questo sport è un momento importante di comunione e comunità, certamente l’inclusione è l’elemento positivo che avvicina tutti indistintamente a questo sport che, per l’appunto, si chiama Baskin (bask...et e in...clusione).