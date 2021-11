Baskin, Udine e Tolmezzo alle Interregionali

Saranno lo Zio Pino Baskin Udine e il Baskin Tolmezzo a rappresentare il Friuli Venezia Giulia nelle finali interregionali di baskin, che si disputeranno il 21 novembre a Spilimbergo.

Questo è il responso del campo dopo il triangolare di ritorno che si è disputato a Cividale del Friuli.

Ecco i risultati: Baskin Tolmezzo – Bazinga Trieste 44 a 24, Zio Pino Baskin Udine – Baskin Tolmezzo 39 – 26, Zio Pino Baskin Udine - Bazinga Trieste 42 – 24; per una classifica che ha visto lo Zio Pino Baskin Udine con 12 punti, Baskin Tolmezzo 8 punti e Bazinga Trieste 4 punti (la vittoria vale 3 punti, la sconfitta 1 punto).

Nel primo incontro, dopo un inizio equilibrato, Tolmezzo prende il volo e chiude il match con venti punti di vantaggio. Nel secondo, dove ci si giocava la vetta della classifica, la gara è stata sempre in equilibrio anche se gli udinesi hanno sempre mantenuto la testa avanti; solo nel finale, grazie a qualche contropiede, si è creato il divario che risulterà poi decisivo per il finale.

Nell’ultima sfida, dove tutto era ormai deciso, si è visto comunque un bell’incontro; i triestini hanno cercato di rendere la vita difficile allo Zio Pino, senza riuscirci.

Perciò domenica 21 novembre a Spilimbergo ci sarà un quadrangolare con due squadre venete e sarà designata la squadra che parteciperà alle nazionali del “Torneo della Ripresa” che si disputeranno a Lignano Sabbiadoro il 19 e 20 dicembre.

A Cividale, tutto è andato per il verso giusto con buona partecipazione del pubblico che ha incitato, e lo si è sentito, tutti i giocatori in campo. A fare da mattatore è stato Grabriele Zamparo, per tutti Gaso, lo speaker che ha dato il ritmo a tifosi e atleti. E' intervenuto anche l’assessore allo sport di Cividale, Giuseppe Ruolo, che nel suo intervento di saluto ha ringraziato Alberto Andriola e il baskin per aver portato questo progetto emergente nella cittadina longobarda.

Tra la seconda e la terza partita, alle fatte foto di gruppo hanno preso parte anche due giocatori della Gesteco Cividale che disputa il campionato di serie “B” Gabriele Miani e Alessandro Cassese che sabato sera avevano giocato e vinto contro il Cremona Basket.