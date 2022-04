Benedetta Gava in luce al Trofeo Città di Jesolo

Prima esperienza internazionale per la ginnasta Benedetta Gava, dell’Artistica ’81 Trieste, che, nei giorni scorsi, si è classificata quarta al volteggio al Trofeo Città di Jesolo, un evento che ha visto gareggiare ginnaste provenienti da Italia, Stati Uniti, Belgio, Canada, Francia, Romania e Germania.

L’atleta, allenata dai tecnici triestini Diego Pecar e Teresa Macrì, ha dimostrato grinta e grande concentrazione, nonostante l’emozione di un debutto importante, il primo nella sua giovane carriera. Benedetta, che compirà 13 anni a maggio, fino allo scorso dicembre infatti rientrava nella categoria Allieve. Come Junior, nel primo anno, non può ancora partecipare a Europei o Eyof, ma sta già dimostrando grandi doti, qualità che ha sfoderato anche nell’ultima gara di serie A1, affrontata con l’Artistica ’81, che l’ha vista prima assoluta al volteggio.

"Pur gareggiando con il nome della società, di fatto a Jesolo è stata la sua prima uscita come atleta in rappresentanza dell’Italia, con un ottimo risultato - sottolinea Pecar - la sua bravura era già stata notata dal tecnico della nazionale italiana Enrico Casella, che ha voluto coinvolgerla in questa competizione, un primo test internazionale dove ha confermato le sue capacità proprio al volteggio dove ha presentato un salto (Yurchenko con doppio avvitamento) di assoluto valore internazionale".

"Tra i prossimi obiettivi c’è la conclusione della serie A e poi il perfezionamento dell’esercizio alle parallele, per completare la rosa di tutti gli attrezzi, dove già gareggia a un livello molto buono. Conclusa la trasferta di Jesolo, Benedetta è tornata in palestra con grande entusiasmo, e con con una maggiore consapevolezza delle sue possibilità. Nelle gare è stata sostenuta dal tifo delle sue compagne di squadra dell’Artistica’81, da quelle della Ginnastica Moderna di Sacile da cui proviene e anche dalle compagne della nazionale dove è stata accolta con considerazione, anche dalle Senior ormai affermate”.