Bike park a Fiume Veneto, inaugurazione con sorpresa

Inaugurazione con sorpresa, domenica 27 marzo a Fiume Veneto. In occasione della gara di Mountain Bike della categoria ‘Giovanissimi’, che ha visto partecipare oltre cento Under 12 da tutto il Friuli Venezia Giulia, è stato tagliato il nastro al bike park, realizzato in autunno nel centro sportivo di via Verdi.

Il bike park è una pista per Mtb, attrezzata con curve paraboliche, salti, contropendenze, scalinate, percorsi con ‘Rock Garden’ e ‘Tronchi’, oltre a varie dune e dossi. E’ fruibile dalla cittadinanza, nel rispetto delle regole, negli orari di apertura al pubblico.

"Una sorpresa durante la cerimonia: l'amministrazione comunale ha voluto intitolare il parco a Eligio Borlina, il ‘Presidente’ per antonomasia del Gruppo Ciclistico Bannia, scomparso nel 1995, distintosi nella comunità per la passione e la dedizione verso il mondo del ciclismo e in particolare verso i suoi ragazzi, insegnando loro i sani valori dello sport", commenta il Sindaco Jessica Canton.

"Un momento toccante che ha emozionato molti dei presenti, soprattutto il figlio Fabrizio, che ha scoperto la targa e ha trovato la bella sorpresa: l'intitolazione al papà Eligio".