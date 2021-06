Bocce, a Virco il campionato categoria C e D

"Un passo indietro nel tempo, avvolti da atmosfere suggestive e da una genuina passione sportiva. Sul campo da bocce dell'Asd Bocciofila Virco celebriamo non solo i più abili campioni provinciali della disciplina, ma anche lo spirito del Friuli storico e la capacità di una famiglia di mantenere vive le tradizioni". Lo ha sottolineato a Virco, frazione di Bertiolo (Udine), il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, a margine della fase finale del campionato individuale provinciale di bocce (categorie C e D) che ha impegnato oltre 80 giocatori in rappresentanza di una decina di sodalizi.

"La soddisfazione è anche quella di potersi ritrovare in un contesto diverso dalle moderne strutture, ormai troppo simili a degli stadi. Un campo intorno al quale, grazie alla dedizione dei gestori dell'impianto, vengono portate avanti - ha aggiunto Zanin - le tradizioni dello sport, della socialità e della convivialità al tempo stesso. Una boccia tra le mani, un bicchiere di vino e un gustoso boccone sul tavolo, magari anche una partita a carte. Un piccolo mondo antico tutto nostro - ha concluso - preservato dal trascorrere vertiginoso del tempo".