Bronzo nazionale per gli Allievi della Ginnastica Gemonese

Nel weekend del 12 e 13 novembre, al Palapanini di Modena, si sono svolti i Campionati Italiani a squadre Allievi (8/13 anni).

La formazione Gold 2, composta da Luca Giusto, Ludovico Giacomini, Giosuè Gubiani e Riccardo Stefanutti, è riuscita in un'impresa unica per la società pedemontana. L'obbiettivo era entrare nella finalissima riservata ai primi 15: non solo ci sono riusciti, ma hanno conquistato la medaglia di bronzo eseguendo ottimi esercizi sui quattro attrezzi previsti.

Nicolas Vale e Tommaso Coccon, impegnati, invece, nella categoria Gold 3, hanno centrato anche loro la finale e si sono piazzati sesti tra i migliori atleti d’Italia che svolgono il programma completo sui sei attrezzi a soli 8 e 9 anni.

“Non sono molte le associazioni ad avere più squadre e più categorie; in regione, ad esempio, siamo gli unici”, commenta l’allenatore David Placereani. “Distinguersi poi anche a livello nazionale corona un ottimo finale di stagione per i nostri allievi”.

Ora il prossimo weekend è il turno degli Juniores che disputeranno la loro fase nazionale a Fermo, nelle Marche.