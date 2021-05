Buona la prima per i Leoni Basiliano

Il football americano friulano scende finalmente in campo. Corriera più grande e giocatori distanziati con mascherina, tampone il giorno prima della partita e stringente protocollo Covid hanno permesso l’avvio del Campionato di Terza Divisione (CIF9) per i Leoni Basiliano che, dopo un lunghissimo anno di attesa, non hanno tradito le aspettative, vincendo in trasferta contro i Cavaliers Castelfranco per 31-37.

La forte formazione veneta ha scelto di militare nel Campionato CIF9 quando, per diritto, avrebbe potuto militare in Seconda Divisione; una squadra coriacea, con un attacco concreto su ogni ricezione e una difesa aggressiva. La gran parte dell’incontro è stata dominata dai padroni di casa che - avendo già esordito in campionato - erano più rodati e confidenti nelle proprie capacità; infatti, Basiliano ha solo potuto inseguire gli avversari.

Fino a otto minuti dalla fine dell’incontro lo scarto tra le due squadre era di ben 10 punti ma, come un vero branco di Leoni, i rosso-argento sono riemersi ruggendo, incanalando azioni costruttive in attacco e in difesa; tra intercetti riportati, fumble ricoperti e concretizzazione in touchdown Basiliano ha raggiunto e superato l’avversario. È stata una partita emozionante, dall’esito per nulla scontato che i tifosi hanno potuto godere da casa, grazie allo streaming offerto dalla squadra veneta.

Impossibile non sorridere dopo un simile incontro, una grandissima prova di forza di un gruppo di ragazzi che non ha mai smesso di lavorare per raggiungere l'agognato esordio in campionato.

Ora bisognerà arrivare preparati al prossimo appuntamento: domenica 16 maggio alla polisportiva Orgnano di via Tomadini i Leoni affronteranno i 29ers Pordenone, altro avversario temibile.