Campionato regionale motocross, ecco i 20 vincitori

Con il round di Cordenons organizzato dal Mc Caneva è calato il sipario sul campionato regionale di motocross, serie allestita dal Comitato Regionale della Fmi del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione dei Moto Club del territorio. Cinque le gare disputate tra le province di Udine (Codroipo), Gorizia (Ronchi dei Legionari) e Pordenone (Bannia e Cordenons, quest’ultimo crossodromo ha ospitato due volte la serie). Buono il livello tecnico e la partecipazione, per un’annata che complessivamente ha soddisfatto il delegato regionale della specialità Christian De Salvador.

Sono stati 20 i piloti incoronati campioni regionali. A fare la voce grossa a livello di squadre è stato il Moto Club Pino Medeot di Gorizia, i cui piloti hanno conquistato quattro titoli, per giunta tutti tra mini-cross e categorie giovanili. I protagonisti sono stati Svit Vizintin, primo nella classe 65 cadetti; Teo Sukljan, vincitore della Junior 85 cadetti; Samuele Spangaro, arrivato davanti a tutti nella Senior 85 e Takis Vanelli, campione nella 125 junior. Un bel bottino per il team isontino e la certificazione del buon lavoro svolto con i piloti più piccoli.

Il Mc Caneva ha confermato poi la sua buona tradizione: tre i titoli portati a casa grazie a Loris Lessio (Mx1 Rider), Davide Cretì (Mx1 Expert) e Stefano Basso (Epoca Star Cross). Due allori a testa poi per i Mc udinesi Manzano e Wafna e per i team pordenonesi Albatros e Pedemontano.

A Manzano hanno festeggiato il titolo tra i 125 senior con Simone Perini e il femminile con Alessia Casasola; nel Mc Wafna grande gioia per i successi in 65 debuttanti di Giulio Pitacco e in Mx2 Rider di Marco Larcher. L’Albatros si è distinto poi per l’affermazione di Andrea De Cecco tra i Master e Marco Dalla Liberta tra gli Mx2 Fast, mentre il Pedemontano ha esultato per le vittorie di Patrick Favret tra i Veteran e Paolo Mattiuz tra i Super Veteran.

Un titolo a testa infine per il Mc Carso (Carlo Cebula in Mx1 Challenge), Mc Polcenigo (Imer Corazza in Mx2 Expert), Mc Tagliamento (Ivan Gigante in Mx2 Challenge) e Mc 10 HP (Pierluigi Di Giusto in Epoca Storiche).

Per i crossisti la stagione non si è concluso. Spazio ora alle ultime due prove del campionato triveneto di specialità, che si tengono negli ultimi due weekend di ottobre.