Carnia Pistons al Bassano con Bearzi-Prizzon

Nella stagione più complicata che a memoria di rally si ricordi, Carnia Pistons manda al Bassano n. 37 l’equipaggio composto da Matteo Bearzi e Andrea Prizzon con una Renault Clio R3C preparata dalla Gima.

Corsa valida per l’International Rally Cup e suddivisa in due giorni: nella serata di venerdì 25 in programma due passaggi sulla classica prova speciale “Valstagna” (12,80 km), sabato 26 doppia razione anche di “San Luca” (14,65) e “Cavalletto” (22,84) per un totale di 100,58 km cronometrati.

Pilota e navigatore, legame forte di amicizia e passione condivisa, riprendono a correre assieme dal Rally del Friuli 2019, quindi dovranno prima di tutto ritrovare il feeling nell’abitacolo. “La mia priva volta al Bassano, era ora di rimetterci in moto” proclama Bearzi, che ancora non ha placato la nostalgia del “suo” Carnia (arrivederci, si spera, nel 2021).

“Daremo il massimo come sempre e proveremo a tenere un alto profilo” sentenzia Prizzon, già rodato quest’anno dalle escursioni al Casentino (ritiro) con Ivan Ferrarotti e al Ciocco (1. di Classe S1600) assieme a Mattia Targon, quinta escursione personale sul Ponte degli Alpini.

Rally moderno in coda allo storico, noblesse oblige. Gara in formato Covid e quindi “a porte chiuse”, con il divieto per il pubblico di accedere alle prove speciali, parco assistenza, riordino, direzione gara, sala stampa, cerimonia di partenza e di arrivo. Ma sarà difficile arginare il tifo vicentino e non solo, affamato di derapate e controsterzo.