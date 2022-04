Casarsa, mezzo secolo per la Marcia del Vino

A Casarsa della Delizia compie mezzo secolo la Marcia del Vino “Terre e città del Vino”, una delle più antiche manifestazioni podistiche non competitive della provincia di Pordenone: infatti domenica 1 maggio, all’interno del programma della Sagra del Vino, si svolgerà la 50esima edizione. L’evento - valido per il Concorso nazionale Fiasp Piede alato e i concorsi internazionali IVV - è organizzato dalla Libertas Casarsa in collaborazione con Pro Casarsa della Delizia Aps, Città di Casarsa della Delizia, Comitato territoriale marciatori di Pordenone, Groupama Assicurazioni, Coop Casarsa, Avis comunale di Casarsa e San Giovanni, Viticoltori La Delizia, Gruppo Ana di Casarsa - San Giovanni e Friulovest Banca.

Previsti due percorsi di 6 e 12 km, con scorci suggestivi vicino ai vigneti dove nascono i grandi vini del Friuli Venezia Giulia a partire da Prosecco e Ribolla Gialla.

Partenza libera dalle 8.30 alle 10 da piazza Cavour, ove ci sarà anche l’arrivo e ci si potrà iscrivere. I percorsi toccheranno anche i vicini territori comunali di Zoppola (Orcenico Superiore) e Valvasone Arzene (San Lorenzo). Previsti ristori.

“C'è grande attesa per la Marcia del Vino - ha dichiarato Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa - una manifestazione podistica - ludico motoria a passo libero aperta tutti che ogni anno richiama moltissimi appassionati. Sarà una piacevole passeggiata in mezzo alla natura, tra i filari di viti, per scoprire la bellezza della nostra campagna, stare all’aria aperta e passare qualche ora in Sagra in compagnia e spensieratezza. Una proposta che unisce enoturismo alla voglia di stare insieme. Ringraziamo tutti, dagli enti agli sponsor fino ai preziosi volontari della varie associazioni aderenti, per rendere possibile ancora una volta questo progetto”.

Il tutto come detto all'interno della 74ma sagra del vino di Casarsa della Delizia, grande festa dell'enogastronomia regionale nei cui chioschi, al termine della competizione, tutti potranno rifocillarsi.

La Sagra del Vino è organizzata da Pro Casarsa della Delizia Aps - Città di Casarsa della Delizia - Viticoltori Friulani La Delizia. Gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Promoturismo FVG - Strada vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e dei main sponsor Coop Casarsa e Friulovest Banca. In collaborazione con Associazione nazionale Città del Vino, Camera di commercio Pordenone-Udine, Comitato del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia. La manifestazione gode del marchio di Sagra di Qualità dell’Unpli nazionale, del marchio Ecofesta per l’attenzione alla sostenibilità.