Casarsa premia i suoi atleti

Il riconoscimento del Comune agli atleti che hanno portato il nome di Casarsa della Delizia nelle maggiori competizioni nazionali e internazionali della propria disciplina: nella sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich, prima del recente consiglio comunale, la sindaca Lavinia Clarotto e l'assessore allo sport Tiziana Orleni hanno consegnato un riconoscimento a tre sportivi freschi di prestigiose vittorie.

Aurora Fochesato si è laureata campionessa italiana nelle freccette steel, aggiungendo il prestigioso trofeo ai numerosi titoli tricolori già vinti nella sua giovane carriera (ha solo 16 anni) e qualificandosi contestualmente per i mondiali. Marco Petrelli, caporal maggiore dell'esercito, è campione mondiale di kung fu della celebre scuola di Shaolin, attraverso la competizione svoltasi in modalità online con oltre 5 mila partecipanti. Mattia Rizzo, artigiano, ai campionati italiani di atletica indoor disputatisi ad Ancona ha vinto sia gli 800 che i 1500 metri nella categoria M35.

"Tre esempi - hanno commentato Clarotto e Orleni - di come la passione per lo sport e l'impegno costante possano permettere di raggiungere grandi traguardi, coniugando studio, lavoro e famiglia con le proprie passioni. Grazie a questi atleti per aver portato il nome di Casarsa della Delizia in prestigiose vetrine: ci è sembrato doveroso riconoscere pubblicamente i loro meriti e plaudire ai loro successi".