Christmas Cross a Pinzano al Tagliamento

La Libertas Ceresetto, in collaborazione con l'Asd Valeriano Pinzano e il supporto del Comune di Pinzano al Tagliamento, organizza giovedì 30 dicembre la prima edizione del Christmas Cross, gara di ciclocross dedicata all'indimenticabile Manlio Tonelli.

La manifestazione, aperta a tutte le categorie, compresa una gara promozionale riservata ai Giovanissimi, riempirà l'intera giornata di giovedì: la prima partenza è prevista alle 9, l'ultima nel primo pomeriggio, prima delle premiazioni finali.

All'evento è legata anche un'iniziativa di solidarietà. Nell'àmbito del Memorial Manlio Tonelli e attraverso una lotteria che mette in palio dei premi di grande valore per ogni sportivo e non solo, la Libertas Ceresetto e Asd Valeriano Pinzano promuovono una raccolta fondi in favore della sezione di Udine della Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

Il percorso del Christmas Cross, primo Memorial Manlio Tonelli, si sviluppa su strade sterrate, con tratti anche asfaltati, nei dintorni del Polisportivo Comunale di Valeriano di Pinzano al Tagliamento.

Il tracciato è congeniale all'obiettivo di tanti atleti di testare la propria condizione in vista dei Campionati Italiani, in programma dal 7 al 9 gennaio 2022 a Variano di Basiliano.