Ciclotour senza confini in Valsaisera

Domenica 29 agosto, l’Asd Ciclo Assi Friuli e l’Asd Sport Senza Confini invitano soci, amici e turisti alla Ciclotour Senza Confini, pedalata ciclo ecologica e turistica aperta a tutti.

L’idea è quella di trascorrere una giornata di svago e amicizia, pedalando lungo la ciclovia Alpe Adria, conoscendo anche la storia e la cultura delle zone attraversate. La partecipazione è aperta a tutti, purché in buono stato di salute e con bici dotate degli indispensabili dispositivi di sicurezza; è consigliato per tutti l’uso del casco, obbligatorio per i minori di 14 anni.

Il Modulo di partecipazione: ai fini assicurativi, deve essere compilato con nome cognome, e data di nascita e numero di telefono dei partecipanti e sottoscritto del singolo o dal responsabile (della famiglia, gruppo o associazione); i minori devono essere accompagnati da un genitore; il contributo d’iscrizione comprende: quota associativa, assicurazione durante la pedalata, assistenza sanitaria, ristoro, pasta-party. La sottoscrizione del modulo attesta l’accettazione del regolamento.

Ritrovo: dalle 9.30 all’Hotel Saisera in Valbruna, con possibilità di arrivare in treno. Al ritrovo, in corsa e nel sito di fine pedalata, nel rispetto dell’emergenza sanitaria, le persone presenti devono attenersi alle disposizioni vigenti per il contrasto del contagio da Covid-19; apposita informativa, disposizioni e materiali igienizzanti saranno messi a disposizione dagli organizzatori.

La pedalata scatterà alle 10.30 e potrà effettuarsi in maniera autonoma lungo il percorso segnalato. Dall’Hotel Saisera, si proseguirà lungo via Alpi Giulie, via Comici, via Lussari, ex Funivia, Ciclovia Alpe Adria, Ugovizza Vecchia Stazione, Malborghetto ex stazione, Malborghetto centro, tratto strada regionale 13 fino a bivio Ombrico, rientro in Ciclovia Alpe Adria, Galleria, Ugovizza Vecchia Stazione, via Saisera, via Alpi Giulie fino all’arrivo all’Hotel Saisera, dopo circa 18 chilometri. E’ obbligatorio percorrere il tracciato segnalato, usando i tratti di ciclabile presenti, attendendosi alle regole del codice della strada e alle indicazioni degli organizzatori.

Verso le 13.30 prevista fine pedalata con un momento di relax.

Iscrizioni: Asd Ciclo Assi Friuli – piazzale Cavedalis 12 a Udine, mail cicloassifriuli@gmail.com o al ritrovo di partenza.