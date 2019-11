Con Sarmeola, Rizzi centra il tris

Ci ha preso gusto la Iopgroup Rizzi Volley e festeggia un inizio di campionato da matricola terribile. Tonizzo e compagne hanno infilato un bel tris di vittorie, ma quella di oggi contro l'Eagles Sarmeola ha un valore particolare perchè è stato ottenuto contro una formazione esperta e che sin qui non aveva ancora subito degli stop.

Coach Pignattone si affida a Noemi Franzolini in regia con il braccio armato di Gloria De Kunovich in opposto. Le schiacciatrici ricevitrici sono Giorgia Fabris e Giada Tesan, mentre al centro ritorna capitan Greta Tonizzo a far coppia con Anna Degano. A dirigere le operazioni di seconda linea il giovane libero classe 2003 Camilla Tamborrino.

Le padovane partono meglio, mentre le rizzine sono un po' contratte. La panca udinese è costretta a stoppare l'ondata patavina sul 9-12. Con caparbietà si rientra fino al 16-17. Poi a suonare la carica ci pensa un granitico muro di Tonizzo che impatta sul 20-20. Scatto delle udinesi sul 22-23. Marcato non demorde e piazza il lungolinea del 23-23. Giorgia Fabris si procura il primo set point con una pipe e poi le Pignattone Girls approfittano dell'errore in attacco di Marcato che sigilla il sudato 25-23 finale.

La Iopgroup riparte di slancio. E' la battuta il fondamentale chiave che scava il primo solco: 9-5. Il vantaggio si mantiene costante fino al 15-11. Pignattone vuole giocarsela con tre attaccanti in prima linea e fa spazio a Dalila Moretti e Beatrice Snidero che rilevano Franzolini/De Kunovich.

Sarmeola dimostra la propria forza e rientra sul turno di servizio di Rampazzo. Si susseguono parziali e controbreak. Snidero pareggia sul 17-17 sfoderando una pregevole diagonale stretta. Si chiude il doppio cambio e Franzolini appena arrivata sulla linea dei 9 metri decide di piazzare l'ace del 19-19. Si prosegue a braccetto. De Kunovich sfodera in sequenza una parallela mortifera e un pallonetto che firmano i punti 22 e 23. Franzolini recupera in modo spettacolare un pallonetto e il contrattacco Iopgroup è a terra. Il tabellone segna 24-23. Scambio di dispiaceri in pipe: Gottardo annulla il primo set ball e Fabris ne guadagna un altro. Tesan ha sul braccio il punto decisivo, ma viene murata. Sarmeola difende in modo spettacolare e va avanti con un attacco al centro di Bandiera. Ma poi fa come Penelope, disfando tutto quello che ha costruito con due errori consecutivi. Tesan decide che la seconda opportunità è quella che non deve sfuggire e dalla linea di battuta fa partire un servizio insidioso che timbra il 28-26 finale.

Montagne russe nel terzo parziale. Iopgroup avanti 5-2. Black out e 5-6 per le avversarie. Pignattone chiama time out e tocca le corde giuste. Tonizzo mette un contrattacco in primo tempo che vale il 12-8. La scatenata capitana si esibisce anche in battuta con un doppio ace: 16-10.

Doppio cambio sull 17-12 Franzolini/Menazzi e De Kunovich/Moretti. Esordio in categoria per la giovane diciasettenne Menazzi che mette subito in campo il punto del 18-13 e poi si esibisce con capitan Tonizzo per il muro che vale il 20-14. Preziosa esperienza anche per il libero Martina Borsi che sostituisce Tamborrino. Tesan contrattacca in modo vincente per il 23-14. Poi Menazzi si toglie eventuali timori reverenziali e prima conquista il match point e poi conclude l'incontro con un ace che incornicia il 25-16 finale.

Sorpasso completato e ottimo secondo posto in classifica per le “Rizzine” che si trovano a -2 dalla capolista Asolo in coabitazione con Bassano e Dolo.

IOPGROUP RIZZI VOLLEY – EAGLES VERGATI SARMEOLA 3-0 (25-23 / 28-26 / 25-16)

Rizzi: Toffoli, Tesan, Franzolini, Fabris, Manias, Moretti, De Kunovich, Snidero, Degano, Tonizzo, Tamborrino (L), Borsi (L). All: Pignattone

Sarmeola: Trifoglio (L), Lovison, Pedron, Marcato, Bandiera, Gottardo, Parrella, Forzan, Micaglio, Lotto, Ferrari, Occhinegro (L), Rampazzo, Azzi. All: Cappellarri

Arbitri: Bruno e Oriolo di Treviso-Belluno