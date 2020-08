Continua il cammino azzurro delle tre piccole tigri

Dopo gli ottimi risultati ottenuti al raduno di San Bonifacio, martedì 11 agosto, prosegue il cammino verso la casacca azzurra di Matteo Chinello, Ivan Larice ed Elia Plusigh. Le tre piccole grandi tigri hanno superato con successo la prima fase di valutazione, rientrando nel gruppo ristretto di 24 giocatori scelti fra i 73 atleti provenienti da tutta Italia, visionati durante i precedenti quattro raduni estivi.

I tre atleti del Cervignano Baseball parteciperanno alla seconda fase di selezione che si terrà il 9 settembre a Bologna, campo “Leoni”, dove i ragazzi potranno prendere confidenza con le dinamiche della nazionale e recepire i primi consigli dello staff azzurro. Quest’ultimo, come nella precedente selezione, sarà composto dal manager Stefano Burato, dai coach Simona Conti, Ivano Licciardi, Alessandro Rosa Colombo e dal team manager Marco Mannucci.

"Questo è un primo gruppo di ragazzi con cui vogliamo iniziare a porre le basi per il futuro. Il raduno di Bologna sarà il primo appuntamento per portarci avanti nei lavori" ha dichiarato il manager, che si è dichiarato soddisfatto degli stage svolti fin qui e che continuerà a monitorare anche lo sviluppo di altri ragazzi in vista degli appuntamenti successivi. "Le porte della Nazionale U12 non si chiudono con questo raduno. Abbiamo visto altri ragazzi che hanno ottimi margini di miglioramento e siamo in contatto costante con i tecnici delle Società d'appartenenza per seguire anche la loro crescita".