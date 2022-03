Continua il momento positivo delle ragazze della Juvenjlia

Continua la striscia positiva per le ragazze della Juvenilia Bagnaria Arsa, impegnate con le Red Panthers jr, la formazione giovanile della Benetton Femminile, che arrivano seconde nel raggruppamento seven giocato sabato 26 marzo.

Le venete sono state trascinate dal mediano di mischia made in Juvenilia Vittoria "Viky" Zanatta autrice anche di una bella meta personale.

Battuta d’arresto, invece, per gli Elefantini U15: i ragazzindincoach Francesco Cirinà si arrendono ai pari età del Belluno/Alpago: 69 - 0 il risultato finale. "La crescita delle ragazze per noi è entusiasmante - commenta il presidente della Juvenilia, Ernesto Barbuti - puntiamo molto sulla loro crescita e vederle così ben integrate nel gruppo Benetton ci rende molto felici come società. Per l'U15, invece, non c'è problema per il risultato. I ragazzi hanno la piena fiducia e lavoreremo sull'approccio mentale alle gare, così da arrivare sempre più preparati".