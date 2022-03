Coppa Provincia di Pordenone, si corre a Porcia

La Coppa Provincia di Pordenone – Gran Premio Oro Gildo si prepara per il terzo appuntamento della stagione. Domenica 27 marzo è in programma il 9° Giro Podistico Città di Porcia. “La Purlilium” - questo il nome con cui è anche conosciuta l’ormai classica manifestazione pordenonese - arriva dopo il Cross Vajont e la Maratonina di Brugnera, offrendo un evento su strada aperto a tutte le categorie: dai giovani ai master passando per juniores, promesse e seniores.

Sulle strade di quello che è considerato uno dei 100 borghi più belli d’Italia, scatteranno per prime, alle 9, la categorie maschili sino a SM55 compresa. Poi, alle 9.15, toccherà alle donne e alle restanti categorie maschili (da SM60 in poi). In entrambi i casi si correrà sulla distanza di 7 km.

A seguire, dalle 10.30, su distanze diversificate in base all’età, spazio al settore giovanile con le gare per le categorie esordienti, ragazzi, cadetti e allievi. Il 9° Giro Podistico Città di Porcia, come già il Cross Vajont, sarà infatti anche valido per la 29^ edizione della Coppa Provincia di Pordenone dedicata al settore giovanile.

Le iscrizioni resteranno aperte sino alle ore 21 di giovedì 24 marzo, che sarà anche l’ultimo giorno utile per aderire all’edizione 2022 della Coppa Provincia di Pordenone – Gran Premio Oro Gildo.

Giunta alla 35^ edizione, la tradizionale rassegna pordenonese si svilupperà attraverso otto tappe: un cross e sette gare su strada. Seguiranno il 3° Trofeo Jadér Naonis a Casarsa della Delizia (1° maggio), il Trofeo Città di Sacile (15 maggio), il 33° Giro Podistico di Montereale Valcellina (5 giugno) e il 31° Giro Podistico Città di Cordenons (4 settembre). Gran finale, poi, l’11 settembre con il Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone che quest’anno festeggerà la 41esima edizione.

La Coppa Provincia di Pordenone è aperta a tutti i tesserati Fidal delle categorie juniores, promesse, seniores e seniores over 35, oltre che ai possessori di Runcard. Previste classifiche individuali di categoria (obbligatorio completare almeno sei gare su otto, quattro su sei per le categorie giovanili) e di società (verrà considerata la somma di tutti i punteggi ottenuti dagli atleti). Tutti gli atleti che si iscriveranno sia alla Coppa Provincia di Pordenone che alla Coppa Friuli, l’altra grande rassegna podistica regionale, saranno premiati con uno splendido plaid personalizzato azzurro. Sarà inoltre assegnato un bonus di 10 punti agli atleti che parteciperanno ad almeno una delle prove di Coppa Friuli.

Alla società prima classificata sulla base dei piazzamenti ottenuti nella graduatoria maschile e femminile andrà la Supercoppa Provincia di Pordenone. Con il nuovo Premio Qualità verrà premiata la prima società maschile e femminile, sommando i punteggi ottenuti dagli atleti entrati nella premiazione individuale finale della Coppa Provincia di Pordenone. Previsto anche un incentivo economico per le quattro società con il più alto numero di iscritti (escluso il settore giovanile). Il cronometraggio con microchip personalizzato sarà garantito in tutte le gare da Keepsporting. Appuntamento al 27 marzo sulle strade di Porcia.