Corsa in montagna, Aldo Moro sugli scudi

In Val Tramontina oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia hanno dato vita ai Campionati regionali di Corsa in Montagna Individuali e di Società, giovanili e assoluti della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La prova, tra le altre, era valida anche come Campionato Triveneto (Friuli, Trentino, Veneto) di Corsa in Montagna oltre che ad esser Test Event sullo stesso tracciato dei Campionati Europei di Corsa in Montagna che si svolgeranno proprio a Tramonti di Sotto, il 19 settembre 2021.

Il Team Aldo Moro Paluzza che schierava ai nastri di partenza ben 45 atleti, è stato il Team Leader dell’evento conquistato più del 50% dei titoli in palio, in particolare nel settore maschile Master dove tantissime sono state le affermazioni.

La migliore donna in gara è stata la giovane Caterina Bellina (50’05’’) dell’Aldo Moro che ha messo in fila ad oltre 1’ tutte le avversarie ad iniziare da Claudia Sieder (51’18’’) Laufclub Pustertal e da Mazzucco Sara (51’38’’) Atletica Dolomiti Belluno.

Nel settore maschile assoluto dominio friulano con il podio monopolizzato nell’ordine da Tiziano Maoia 38’18’’ (Gemonatletica), Giulio Simonetti 38’36’’ (Gemonatletica) e Michael Galassi 38’57’’ (Aldo Moro). Livello altissimo quello maschile dove gli atleti della Gemonatletica hanno primeggiato su Galassi (Aldo Moro) ma, considerato il distacco ridotto, la prestazione va valuta molto positivamente.

La gara di Tramonti era valevole anche per l’assegnazione dei titoli individuali di Campione Regionale giovanile, assoluto e master maschile e femminile.

Ben oltre le aspettative i titoli e i podi del Team guidato da Andrea Di Centa.

Nel dettaglio:

CAMPIONI REGIONALI

Elisa Gortan – Allieve Femminili

Veronica Gortan – Juniores Femminili

Caterina Bellina – Assoluta Femminile

Patrick Di Centa – Senior Master 35

Nicola Giacomin – Senior Master 40

Massimo Calligaris – Senior Master 50

ARGENTO

Giulia Della Zonca – Senior Master 40

Marco Craighero – Senior Master 40

Roberto Clarig – Senior Master 50

BRONZO

Michael Galassi – Assoluto Maschile

Antonella Franco – Promesse femminili

Valerio Libralato – Senior Master 60

Elisa Vuanello – Senior Femminile

Nella classifica di società netta affermazione dell’Aldo Moro Paluzza sia nel settore maschile che in quello femminile.

Se la vittoria tra i maschi era pronosticata, quella femminile invece era insperata e quindi ancor più bella, viste le assenze importanti di Romanin, Theocharis, Finizio, Cimenti, Boschetti, Fabio ed altre. Complimenti comunque alle donne vincenti e presenti che hanno superato nella classifica a punti di una sola lunghezza l’Atletica Brugnera FriulIntagli.

