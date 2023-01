Dieci su dieci per la Jolly Handball

Jolly Handball ancora in testa alla classifica di serie B di pallamano maschile. La vittoria di sabato sera contro il Cellini Padova, la decima consecutiva, rinsalda la prima posizione dei friulani, seguiti però a ruota dal Torri, la più accreditata concorrente, a un solo punto di distanza. Il calendario prevede per il prossimo fine settimana, il 5 febbraio, la prima sfida fra le due contendenti.

Intanto davanti ad un pubblico particolarmente nutrito la squadra allenata da Roberto Bortuzzo ha incassato l'ennesimo successo, ai danni del Cellini Padova.

I veneti, fermi a 7 punti, non rappresentavano certo un ostacolo insormontabile. Nonostante si giocasse in casa i jollini si complicano la vita nel primo tempo con qualche disattenzione di troppo e diversi errori in fase di conclusione. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul 18 a 12. Nella ripresa invece tutto scorre liscio e il divario fra le due formazioni aumenta fino al 42 a 20 finale.

L'affermazione acquista maggiore significato vista l'infermeria affollata: assenti infatti al match Antonutti, Del Moro, Plazzotta e Gasparri. Per il prossimo incontro dovrebbero recuperare solo gli ultimi due.

Dopo aver archiviato la pratica Cellini da oggi si deve lavorare per arrivare al meglio al big match in casa del Torri, domenica, che vale la testa della classifica al termine del girone di andata.

Weekend da incorniciare per i colori friulani visti i contestuali successi della formazione Under 17 contro il Musile (27-21) e dell' Under 15, che è riuscita nel blitz a Ponte di Piave (19-25), consolidando la seconda posizione in classifica.

In foto il vice capitano Luca Benassutti, 7 reti contro il Cellini