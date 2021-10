Domenica in campo per il Rugby Club Pasian di Prato

Vittorie importanti per le squadre giovanili del Rugby Club Pasian di Prato: gli Under 15, infatti, si impongono nettamente sul campo del Pordenone, 0 - 78 il risultato finale, mentre la squadra di sviluppo, sempre U15, perde ma dimostrando sul campo grandi miglioramenti contro la Juvenilia Rugby (38 - 59).

A livello di Under 17, invece, grande prova delle Linci del Pasian di Prato che, in una partita tutt'altro che facile, riescono ad imporsi contro il Rugby Pordenone: 26 - 7 il risultato finale. Si tratta di risultati importanti perchè dimostrano che il lavoro svolto dalla struttura tecnica è quello giusto e sta dando i frutti sperati.

Nota negativa di giornata la sconfitta casalinga della prima squadra (7 - 48) contro un Rugby Pordenone sugli scudi; le Linci ora dovranno ricompattarsi e riorganizzarsi in vista della trasferta a Polcenigo di domenica prossima.

UNDER 15. Rugby Club Pasian di Prato U15 Grandi vs Rugby Pordenone 78 - 0; Rugby Club Pasian di Prato Piccolo vs Juvenilia Bagnaria Arsa 38 - 59

UNDER 17. Rugby Club Pasian di Prato vs Rugby Pordenone 26 - 7

SENIORES. Rugby Club Pasian di Prato vs Rugby Pordenone 7 - 48