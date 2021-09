Dominio friulano nel Campionato Italiano Regolarità Epoca

Continua l’ottima stagione agonistica per il Team Regolarità Friuli nel Campionato Italiano Regolarità Epoca di Federmoto. I ragazzi capitanati da Alessandro Zamparutti escono a testa alta dalla gara toscana di domenica 12 settembre a Massa Marittima.

Una bella giornata, con 250 piloti impegnati su un percorso di gara di 40 chilometri ripetuto per tre volte, con due prove cronometrate, la Cross Test fluida e divertente e una Enduro Test, impegnativa e molto veloce.

Giornata da incorniciare per Andrea Purinan che conquista la classe X4 in sella alla Honda 250 4T, successo anche per Stefano Bosco che firma la vittoria in classe D3 su Kramer 123. Brillante successo per Sandro Pivetta, che sale sul gradino più alto del podio della classe D2 con la Aprilia. Seconda piazza per Marco De Eccher nella classe A2 con la Ktm, stessa posizione per Marco Taviano su Zundapp in classe A3. Buona la prova per l’ex iridato Matteo Rubin, che chiude secondo in una combattuta classe D5 su Ktm 250 2T.

Seconda posizione di giornata anche per Fabio Zandonà su Aim 80, nella classe X1. Nella gara toscana terza posizione per Gianfranco Crivellari in classe D4, in sella alla Puch 175 2T. A coronare la splendida giornata, è arrivato il successo di squadra per il Team Regolarità Friuli del Moto Club Manzano, che con i piloti Stefano Bosco, Matteo Rubin e Gianfranco Crivellari ha conquistato il prestigioso vaso.

L’ultimo atto del campionato tricolore della stagione agonistica 2021, si svolgerà domenica 26 settembre a Polcenigo, purtroppo in concomitanza con la gara degli assoluti d’Italia di Enduro di Maniago, località poco distante da Polcenigo.