Doppelbauer firma la classica Trieste-Gorizia-Udine

L'austriaco Moritz Doppelbauer scrive il suo nome nella classica Trieste-Gorizia-Udine insieme nello sport, classica gara della categoria allievi U17. Il corridore d'Oltralpe si è imposto in un agguerrito lotto di atleti che comprendevano maglie del Friuli e del Veneto.

Una Trieste inondata di sole e invasa di turisti ha ospitato le operazioni di partenza che si sono svolte in piazza Ponterosso in una caratteristica coreografia mitteleuropea. Il servizio di polizia e la scorta motociclistica hanno accompagnato i corridori fino al bivio di Miramare da dove la gara ha preso il via ufficiale.

Il carinziano Manolo Wrolich e il suo connazionale Jakob Sertik si sono messi subito a pigiare sui pedali. Non hanno nemmeno avuto il tempo di ammirare uno splendido mare di settembre che a Sistiana avevano già messo 50 secondi tra loro e il gruppo. I due transalpini a Doberdò del Lago avevano un vantaggio di un minuto e, attraversano la città di Gorizia, dove il servizio della Polizia locale dà uno sportivo e professionale benvenuto alla carovana, ancora con un buon margine.

Lucinico e Mossa vengono attraversate con immutata situazione al comando della gara. Lasciato il Goriziano e le sue vigne, attraversato lo Judrio, si entra nell'ex provincia di Udine a gruppo compatto. Dopo Manzano, all'entrata di Buttrio, si sale verso il traguardo volante del Castello e i migliori sono tutti in prima fila.

Rientrando sulla strada regionale 56 la gara vede una lunga fila di atleti che pedalano verso un ambito traguardo. Qualche ardimentoso - come Montagner, Turri e Marco Stoccher - cerca di abbandonare la compagnia ma sono guardati a vista. Si entra a Udine senza frazionamenti. Sugli ampi viali che conducono all'arrivo perfetto servizio di Polizia Locale e Alpini di Cussignacco che controllano il traffico e danno sicurezza. Sul traguardo di Cussignacco non c'è molta storia: volata lunga tra friulani e austriaci. La spunta Moritz Doppelbauer su un bravissimo Thomas Turri della Sacilese e sull'indomabile Lorenzo Unfer della Libertas Ceresetto, per gli altri gli applausi di uno sportivissimo pubblico, del vice Sindaco Loris Michelini e l'onore di aver scritto una bella pagina di ciclismo.