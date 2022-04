Le ginnaste udinesi tornano a occupare il gradino più alto del podio. Si riconferma la doppia medaglia d’oro per la Royal Gym di Udine nella ginnastica estetica di gruppo a Chiari, dove si è svolta la seconda prova di Campionato Nazionale.

La squadra migliora ancora il suo punteggio, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che stanno eseguendo le atlete in palestra. Brillano negli esercizi le due squadre Start Up 6-9 e Allieve 10-12 che hanno conquistato il gradino più alto del podio nella rispettive categorie short program.

La squadra delle piccole Start Up, composta da Martina Letizia Beltrame, Alessia Francioso, Nicole Gavrylenko, Mia Mingotti e Sveva Pecile, ha incantato il pubblico e i giudici, raggiungendo il punteggio di 13.25. Le Allieve 10-12 - Sara Vittoria Beltrame, Federica Falcone, Fiammetta Collovati, Giorgia Francioso, Sofia Coianiz, Alassandra Fotia, Chloe Pecile e Valentina Mattiussi - hanno presentato con grande espressività l’esercizio in tema Rock N’Roll sulla canzone Jailhouse Rock di Elvis Presley, ottenendo 16.55, punteggio che non solo ha permesso alla squadra di raggiungere il primo posto, ma è stato il più alto ottenuto in tutte le categorie.

Entrambe le squadre sono seguite dalla allenatrice Elina Benkova coadiuvata da Olga Merinova. “Sono soddisfatta dei risultati raggiunti da entrambe le squadre – ha dichiarato la Benkova – entrambe hanno affrontato la gara con concentrazione e determinazione, ma il potenziale di entrambe le squadre è grande e si può fare ancora meglio. L’esercizio della squadra delle Allieve 10-12 è stato ideato dalla coreografa di fama internazionale Rimma Anisimova. “Sono molto contenta di come le ragazze siano riuscite ad interpretare l’esercizio – ha riferito la coreografa – hanno dato forma alle mie idee con grande espressività, ci sono ancora alcuni elementi da migliorare che metteremo a punto per le prossime gare.

La terza prova di campionato nazionale a cui parteciperanno entrambe le squadre si terrà a Vercelli il 22 maggio 2022.