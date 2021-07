Doppio appuntamento per i ciclisti Under 17

Doppio appuntamento all’insegna delle due ruote Under 17 nel fine settimana, grazie alla regia della Ciclo Assi Friuli. Sabato 17 luglio torna, infatti, la Cronoscalata del Montasio, mentre domenica 18 sarà la volta di una ‘classica’ il Gran Premio Canal del ferro – Valcanale.

MONTASIO. Dopo l’ottima riuscita dell’edizione 2020, torna la Cronoscalata del Montasio - GP Alpi Giulie - memorial Lorenzo Cattarossi. Organizzata dalla Ciclo Assi Friuli, la manifestazione a cronometro individuale sabato 17 luglio vedrà i giovani U17 impegnati nell’impegnativo percorso che, da Sella Nevea (a quota 1.142 metri) raggiungerà i Piani del Montasio a 1.515 metri.

Al via i portacolori di vari club italiani, che hanno risposto presente all’invito del sodalizio friulano. Le partenze dal Rifugio Julia avverranno a distanza di un minuto tra un atleta e l’altro, con la collaborazione dei cronometristi del Comitato udinese e della giuria della Federciclismo. Primo start alle 11 e strada chiusa fino alla fine della corsa; Servizio moto e Protezione civile garantiranno sicurezza e regolarità alla gara.

L’Altipiano del Montasio è stato più volte teatro di arrivi di gare ciclistiche anche negli Anni ‘80 e ’90, che hanno visto Dino Borgobello, indiscusso re di questa salita. Più di recente i Piani del Montasio, alpeggio estivo dell’Associazione Allevatori del Fvg, hanno visto arrivi del Giro d’Italia maschile e femminile, grazie al patron Enzo Cainero, che ha inserito questa salita tra le cime del panorama ciclistico della nostra regione.

Sabato saranno di scena i giovani U17 per faticare sull’impegnativo percorso e regalarsi un panorama unico e spettacolare.

GRAN PREMIO CANAL DEL FERRO – VALCANALE. Nel panorama ciclistico degli U17 questa manifestazione è diventata ormai un appuntamento imperdibile. L’albo d’oro annovera nomi di atleti italiani e stranieri che attualmente sono protagonisti nelle categorie superiori. La gara partirà domenica 18 alle 10 da Venzone-Stazione Carnia e, attraversando tutti i Comuni del Canal del Ferro e della Valcanale, raggiungerà Tarvisio e Cave del Predil, poi salirà a Sella Nevea per concludersi sul traguardo posto in piazzale Slovenia.

Un percorso che, nel primo tratto, non presenta grosse difficoltà; a Tarvisio, in via Roma, sarà posto il traguardo volante dell’Associazione Veterani dello Sport. Lasciato il centro, gli atleti pedaleranno verso Cave del Predil dopo aver affrontato gli impegnativi tornanti di Riofreddo. Non avranno nemmeno il tempo di ammirare le acque smeraldo del lago perché a Sot Cregnedul ci saranno ancora una paio di tornanti da affrontare prima di arrivare a Sella Nevea. I 73,4 chilometri di gara in linea impegneranno i concorrenti, creando anche uno spettacolo di sport nel cuore delle Alpi Giulie. Arrivo previsto alle 12.

Molti club da anni confermano la loro presenza, a dimostrazione che il binomio ciclismo & turismo è una accoppiata vincente.