Ecco il Gran Premio Sappada in Friuli

Domenica 30 maggio, ritorna la gara ciclistica Gran Premio Sappada in Friuli. La manifestazione inventata nel 2018 dagli organizzatori dell'Asd Ciclo Assi Friuli, viene, dopo lo stop 2020, riproposta per la terza edizione che vedrà atleti U17 darsi appuntamento per la partenza da Venzone-Stazione Carnia e cimentarsi sull'impegnativo percorso che dopo 61 chilometri vedrà l'arrivo posto a Sappada - Borgata Granvilla.

Dopo importanti giornate di ciclismo che vedranno il Giro d'Italia onorare la nostra regione, sarà la volta dei giovani che, attraversando i Comuni di Amaro, Tolmezzo, Cavazzo, Villa Santina, Enemonzo, Ovaro, Comeglians, Rigolato e Forni Avoltri raggiungeranno Sappada e le sua Dolomiti.

Trattasi di un percorso impegnativo, ma spettacolare dal punto di vista paesaggistico. Vari club, in arrivo da tutta Italia e dell'estero, saranno presenti al via e la macchina organizzativa è pronta. Attesa anche a Sappada che certamente accoglierà e ospiterà la carovana con la proverbiale e tradizionale ospitalità.

Alle difficoltà altimetriche del percorso si aggiunge anche una precaria situazione del manto stradale (lungo la regionale 355) che, a causa di un inverno infinito, sono state un po' compromesse, ma la collaborazione degli Enti preposti e dei Comuni attraversati consentirà la buona riuscita della manifestazione.

Partenza quindi da Hotel Carnia di Venzone alle 10 e arrivo previsto verso le 11.45 a Sappada.

Gli organizzatori sono certi che i ciclisti U17 saranno salutati durante il percorso non solo da un paesaggio unico ma anche dall'accoglienza della montagna friulana.

L'edizione numero due del 2019 vide Daniel Skerl imporsi sul traguardo di Sappada, ma i pretendenti alla vittoria sono molti. Il ciclismo, nonostante le varie difficoltà create dal periodo pandemico, ha sempre continuato a pedalare, a testimonianza che Ciclismo&Turismo sono un'accoppiata vincente per l'economia della montagna.