Ecco la Ciclofesta a Udine sud

Domenica 29 settembre va in scena la Ciclofesta a Udine sud. La base dell’evento sarà il Palabocce di Cussignacco, con ritrovo dalle 8.30. La partenza è fissata alle 10; il percorso toccherà via Verona, via Sant’Ulderico e via dei Prati, un tratto della ciclovia Alpe Adria e poi, in Baldasseria Media, è previsto il ristoro all’agriturismo Gon. La pedalata amatoriale prosegue lungo le vie Pradamano, di Brazzà, Melegnano, Marsala, Gervasutta, Campagnola, Baviera, il Mercato ortofrutticolo e i piazzali Agricoltura e dell’Industria, le vie Tessitori, Adria, Artuico da Cussignacco, Veneto e Padova. Conclusione al Palabocce dove, dopo l’arrivo e la consegna di alcuni omaggi ai giovani partecipanti, è previsto un momento conviviale.

La quota di partecipazione è 10 euro e comprende associazione al Ciclo Assi Friuli, assicurazione, assistenza, ristoro e pasta-party a fine pedalata. Per i ragazzi con meno di 14 anni, se accompagnati, la partecipazione gratuita (consigliato l’uso del casco!).

La 23esima edizione della Ciclofesta era in programma il 12 maggio, ma il maltempo aveva costretto gli organizzatori a un primo rinvio. La pioggia, però, aveva impedito lo svolgimento anche nella successiva data del 19 maggio.

La Ciclo Assi Friuli non voleva comunque rinunciare a uno dei suoi classici appuntamenti pensati per chi desidera trascorrere alcune ore in sella alla bici, ammirando panorami e località friulane. La Ciclofesta, dunque, completa il quadro delle manifestazioni del genere, tra le quali figurano la Pedalata del Cormor, la Pontebba-Carnia, la Laguna bike e il Ciclotour Senza confini. Per l'occasione, al Palabocce Udinese, è prevista una proiezione per rivivere i vari momenti delle pedalate 2019.