Elisa Donarelli al Volley Maniago Pordenone

Elisa Donarelli è pronta a cucirsi addosso la maglia gialloverde del Volley Maniago Pordenone. La centrale romana, classe 1991, è pronta a mettere i suoi 187 centimetri al servizio della compagine guidata da coach Pasqualino Leone.

Dopo aver fatto le giovanili tra Club del Volley e Volleyrò, ha inziato il percorso tra i "grandi": Serie C a Torsapienza, B2 a Labico, B1 a Sabaudia. A seguito di un infortunio si è fermata per 3 anni, approfittandone per terminare gli studi, ma poi ha ripreso col botto: B1 al Volleyfriends Roma, poi sempre B1 alla Zambelli Orvieto (promozione), B1 Abo Offanengo (playoff), e quest'anno ha iniziato la stagione a Cesena (B1) per poi passare a Marsala in A2 a gennaio.

Come descriveresti la giocatrice Donarelli? Quale il maggior pregio? E il difettuccio sul quale lavorare maggiormente? "Mi piace molto attaccare e far punto, anche in battuta. Cerco sempre di migliorarmi e mi piacciono le sfide: non c'è partita che non si possa vincere. In attacco ho più certezze, mentre voglio aumentare la costanza a muro".

Oltre alla palla che vola quali sono le tue passioni? "Sono molto curiosa. Mi piace scoprire e conoscere cose nuove. Principalmente mi interesso di moda e design essendo laureata in Disegno Industriale ed avendo poi approfondito la grafica per la moda. Infatti sto lavorando ad un progetto più a lungo termine riguardo quest'ambito che sta man mano prendendo forma".

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione? "Le mie aspettative per questa stagione sono le più alte che si possano immaginare per me e per la squadra. Ho molta voglia di lavorare e migliorare e anche di divertirmi!".