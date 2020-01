Erica Giacomel lascia il Maniago Pordenone

Da oggi Erica Giacomel non è più una giocatrice del Volley Maniago Pordenone. La talentuosa schiacciatrice classe '92, originaria di San Donà di Piave ha deciso di sfruttare la finestra di gennaio del Volley Mercato per accettare l'offerta giuntale dalla Pallavolo Cbl di Costa Volpino (BG) che milita nel girone A di B1 Femminile e che attualmente occupa la quarta posizione in classifica.

“Vista l'importante richiesta pervenuta a Erica – racconta il presidente del Volley Maniago Pordenone, Franco Rossato – abbiamo deciso di comune accordo di risolvere il contratto. Ovviamente siamo dispiaciuti perchè Giacomel era una giocatrice molto importante per la nostra squadra. Inoltre in questo anno e mezzo avevamo instaurato un ottimo rapporto con lei anche dal lato umano. Comprendiamo comunque la sua decisione e le auguriamo il meglio per il proseguo della sua stagione. La società si sta già muovendo sul mercato per trovare una sostituta e per permettere a squadra e staff di continuare a disputare una stagione molto buona, come sta già avvenendo”