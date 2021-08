ESA Sport Center vuole diventare un riferimento per la ripartenza post covid

Un punto di riferimento per la ripartenza fisico/motoria post Covid: questo vuole essere il progetto dell'Elite Sport Academy e, nello specifico, l'ESA Sport Center, la struttura del Tomadini. Mai come in questo momento, infatti, c'è bisogno di luoghi sicuri, sani e che promuovano uno stile di vita attivo e che metta al centro di tutto la persona.

In questo contesto s'inserisce il progetto dell'Elite Sport Academy che settimana dopo settimana si sta strutturando per voler diventare un punto di riferimento per la cittadinanza, dove potersi mettere alla prova, fare attività fisica, rimettersi in forma, seguendo programmi precisi e sempre supportati da professionisti del settore. In loco, infatti, tutti possono trovare il corso che fa per loro: dai più piccoli, fino ai più grandi, una possibilità di scelta costruita direttamente sui soggetti che decidono di sposare il progetto ESA.

"Diciamo che mai come in questo momento di ripartenza, anche la nostra condizione fisica diventa di primaria importanza", commenta Giuseppe Currò, uno dei fondatori dell'Elite Sport Academy. "Noi vorremmo diventare un riferimento per tutta la cittadinanza, un luogo sicuro dove poter fare sport nel rispetto delle regole. Il Green Pass? Per noi è importante, non tanto per il progetto ESA, quanto per la sicurezza dei nostri iscritti; che viene prima di ogni altra cosa. La nostra palestra o il luogo dove noi facciamo attività deve essere sicuro per tutti".

Nello specifico i corsi da settembre saranno molteplici e andranno a coinvolgere le età più varie: ci saranno, infatti, corsi di motricità, di ginnastica antalgica, fino alla riabilitazione, questo per garantire a tutti l'opportunità di sposare la nostra filosofia. "Abbiamo un riscontro importante sul territorio" conclude Currò. "Vogliamo continuare così e ampliare i nostri iscritti, garantendo a tutti l'opportunità di ripartire con l'attività fisica in totale sicurezza".