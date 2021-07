Federico Amati firma il GP Canal del Ferro - Valcanale

Federico Amati, atleta del Team Logistica Ambientale di Latina, in uno sprint a tre s'impone sul prestigioso traguardo di Sella Nevea. La 13esima edizione della gara organizzata dalla Ciclo Assi Friuli ha visto al via molti Allievi del Fvg, assieme ai portacolori di club del Veneto, della Slovenia, della Romagna, del Trentino e del Lazio, a testimonianza dell'importanza di questa classica manifestazione in linea nel panorama nazionale e internazionale.

Un'ottantina di allievi si sono dati appuntamento a Venzione-Carnia da dove, con l’esperta regia della direzione di corsa e la sicurezza della scorta motociclistica assicurata dal gruppo Caf-Ansp, sono iniziate le ostilità. Ci hanno pensato subito i corridori sloveni che, sull’entusiasmo creato dai successi internazionali che raccolgono i loro idoli, hanno lanciato la sfida. Ed è stato proprio Jakob Jerez della Pogi Team-Libjana a fare da lepre nella prima parte della gara. Il percorso interessava tutti i comuni del Canal del Ferro, della Valcanale e del Tarvisiano. Jerec fa suo il traguardo volante di Chiusaforte, davanti a Unfer e Piuzzi.

Ancora Jerez passa solitario a Malborghetto dove una caduta coinvolge alcuni corridori. In vista di Tarvisio, il gruppo si ricompatta e, sullo slancio del traguardo volante dei Veterani dello Sport - vinto da Lesnik - l’andatura si fa sosteuta. Lungo la strada che affianca il torrente Slizza iniziano le prime scaramucce. A Riofreddo la salita di “Barriera Vecchia” frantuma il gruppo, i migliori guidano il drappello di testa. Lungo la Valle del Lago i migliori si studiano, ma nessuno prende iniziative. Così si presentano in tre all’ultimo chilometro.

La località di Sella Nevea, già animata di turisti e appassionali della montagna, accoglie con entusiasmo gli atleti. Sull’ultimo strappo che precede lo striscione di arrivo, Valjavec e Amati ingaggiano la volata e, nel testa a testa, prevale il laziale. Buon secondo Valjavec e onorevole terzo posto per il ceresettese Montagner che, come Amati, ha anche scritto il suo nome sull’ordine di arrivo della cronscalata del Montasio disputatasi sabato.