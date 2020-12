Fine settimana ricco di soddisfazioni per l'Asu, impegnata nel Campionato nazionale Allieve a Rimini. Le allenatrici Elena Zaldívar Sáez, Margherita Antonini e Magda Pigano hanno seguito le loro ragazze impegnate in pedana!

Emma Lentini, della ginnastica artistica femminile, ha conquistato l’argento nel campionato nazionale (Ld Allieve 3), a pochi decimi dalla prima classificata, ottenendo ottimi punteggi nei singoli attrezzi.

Sempre per la Gaf, Alice Caporale, Caterina Barbetti, Gaia Modolo, Ottavia Zannier e Talaynesh Surace, nella gara nazionale a squadre (Lc Allieve), si sono guadagnate la qualificazione alla fase finale, dove si sono classificate al quinto posto!

Soddisfazione nella sezione ritmica per Nicole Bianchi (2008) che, fra le Allieve 4, ha conquistato uno splendido argento alle clavette ed è arrivata quarta nell'All Around (l’anno scorso aveva chiuso 12esima). Bella prova anche per Caterina Pellis (2012), tra le più piccole in gare, arrivata quinta nell'All Around ai nazionali livello A1.